Chủ quán cà phê chứa mại dâm giữa dịch Covid-19

Sáng ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Gõ, sinh năm 1975, trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Chứa mại dâm".

Đối tượng Trương Văn Gõ tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, sau thời gian trinh sát, nắm địa bàn, khoảng 21h ngày 14/7, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an thị trấn An Châu, tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất căn nhà do Trương Văn Gõ thuê (tại ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu), phát hiện bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua, bán dâm và một đôi nam nữ khác đang ngồi trong nhà chờ để mua, bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Gõ khai nhận: Hàng ngày Gõ bán quán cà phê kế bên nhà, khách đến uống nước có nhu cầu mua dâm, Gõ giới thiệu gái bán dâm có mặt tại quán hoặc điện thoại cho gái bán dâm đến thỏa thuận với khách. Mỗi lần bán dâm xong, gái bán dâm chia cho Gõ 50.000 đồng.

Được biết, Gõ chứa mại dâm khoảng 5 tháng nay. Vụ việc đang được, Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí