Chủ nhân khu đất vàng bến xe cũ Nghệ An là ai?

Công ty CP Bến xe Nghệ An được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An trước đây (Xí nghiệp Bến xe khách Nghệ An là doanh nghiệp nhà nước), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900599622 vào ngày 30/7/2004. Thời điểm đó, vốn nhà nước tại công ty chiếm 59,1%.

Sau cổ phần hóa, UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty CP Bến xe Nghệ An thuê 9.667,8m2 tại thửa đất số 28, thuộc tờ bản đồ số 47, thuộc phường Lê Lợi, TP. Vinh để triển dự án Bến xe Trung tâm TP. Vinh theo Quyết định số 475/QĐ-UBND.ĐC, ngày 31/12/2008. Thời hạn thuê đất đến ngày 31/12/2048 theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Công ty CP bến xe Nghệ An muốn chuyển đổi khu đất thuê làm Bến xe trung tâm TP. Vinh trước đây để xây dựng Dự án khu đô thị Bông Sen

Khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ký hợp đồng thuê đất số 10/HĐ-TĐ ngày 21/1/2009 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL508679 ngày 2/4/2009. Xin được nói thêm, tại thời điểm năm 2004, khu đất nói trên không được tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa cho Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An.

Đến tháng 12/2014, Nhà nước tiến hành thoái toàn bộ số vốn nói trên cho các tổ chức, cá nhân khác.

Sau khi nhà nước thoái vốn, ngày 6/12/2018, Công ty CP Bến xe Nghệ An tiếp tục có tờ trình số 227/TTr.BXNA đề nghị điều chỉnh một số nội dung liên quan, trong đó phần đất xin chuyển đổi mục đích hơn 9.525 m2 (lùi vào 1m so với chỉ giới đường đỏ tuyến đường). Đồng thời đơn vị này đã làm hồ sơ gửi các cơ quan chức năng Nghệ An đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất trên để thực hiện 'Dự án khu đô thị Bông Sen'.

Về quy mô, dự kiến sẽ xây dựng hệ thống nhà ở liền kề cao 5 tầng, diện tích hơn 2.143 m2; đất nhà văn hóa và dịch vụ phụ trợ; tổ hợp thương mại dịch vụ và chung cư 22 tầng, diện tích khoảng 2.700 m2. Tổng mức đầu tư là 447,489 tỷ đồng.

Sau khi nhận tờ trình của Công ty CP xe khách Nghệ An, ngày 28/1/2019, Sở Tài chính Nghệ An có công văn số 257/STC-QLG&CS gửi Bộ Tài chính về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án Khu đô thị Bông Sen tại TP. Vinh.

Liên quan đến nội dung này, ngày 4/10/2019, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Bộ Tài Chính Nguyễn Thị Thoa đã ký công văn số 11864/BTC-QLCS trả lới Sở Tài chính Nghệ An, trong đó có nội dung: Việc chuyển mục đích sử dung đất của doanh nghiệp phải căn cứ quy hoạch, kế hoach sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố. Thẩm quyền xem xét, quyết định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ cụ thể báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An theo đúng quy định của pháp luật.

