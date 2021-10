Chủ hụi chiếm đoạt 2 tỷ đồng rồi trốn truy nã suốt 10 năm

Công an tỉnh Long An vừa phối hợp Công an xã Bình Thành, huyện Đức Huệ bắt giữ Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1969, đăng ký thường trú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) theo quyết định truy nã đặc biệt.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu.

Nguyễn Thị Thu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ truy nã đặc biệt về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ việc án, năm 2010, Thu làm chủ hụi và không có khả năng trả tiền cho hụi viên nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền Thu chiếm đoạt của hụi viên khoảng 2 tỷ đồng.

Sau khi bỏ trốn, Thu đến TP HCM làm nghề tạp vụ. Đến năm 2013, đến huyện Đức Huệ làm nghề bán hủ tiếu và vé số cho đến khi bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

