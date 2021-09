Chồng với nhân tình trốn trong ô tô, vợ nhảy lên nắp capo uất nghẹn: "Xe này là mồ hôi, nước mắt của tôi mới có được"

Một đoạn clip đánh ghen ồn ào giữa phố đông người đang thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng.

Theo diễn biến được đăng tải, một người phụ nữ ngồi bệt lên đầu xe ô tô vô cùng tức giận, miệng không ngừng la hét đòi chồng và nhân tình đang trốn bên trong ra: "Xuống, xuống ngay!"

Người này ấm ức vừa khóc vừa nói: "Cái xe này là mồ hôi nước mắt của tôi. Từ hai bàn tay trắng để mua được cái xe như thế này mà bây giờ nó đi như thế này".

Tuy nhiên cặp đôi kia vẫn ngồi trong ô tô không chịu xuống. Sự việc ầm ĩ giữa đường đã khiến dân tình tập trung rất đông để "hóng".

Lúc này một người đàn ông đã tiến tới cố gắng kêu gọi sự hợp tác của những người trong xe rồi lớn tiếng với người vợ:"Trật tự. Yêu cầu tất cả anh chị đi xuống phòng dưới kia giải quyết".

Người vợ ngồi bệt lên đầu xe ô tô chồng chở nhân tình, hét lớn đòi "3 mặt 1 lời"

Phía dưới phần bình luận dân mạng, đặc biệt là hội chị em "sục sôi" trước hành động dám làm nhưng không dám chịu của người chồng và nhân tình. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng nên giải quyết riêng vì tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp, tập trung đông người là điều không nên.

"Khổ thân chị vợ, nghĩ cũng uất ức lắm đấy. Mồ hôi công sức từ lúc không có gì mà khi có được một chút lại đèo bồ. Đời không có gì cay đắng hơn".

"Chị ơi phụ nữ hiện đại đánh son không đánh ghen. Chồng nó đã như thế thì thôi níu kéo làm gì cho khổ".

"Nhìn thấy mình đâu đó trong người vợ, chỉ khác là mình đã trải qua 3 năm rồi…"

"Biết là tức giận khi bị phản bội nhưng mình nghĩ nên giải quyết cách khác bớt ồn ào. Dịch thì vẫn đang chưa hết mà các bác cứ tập trung đông thế kia thì…"

