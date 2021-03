Chồng "say nắng" người cũ còn tuyên bố vợ "cô chỉ là người đến sau", cô bất bình đưa ra màn đáp trả "cực gắt" khiến anh tê tái cõi lòng

Khi đã yêu thật lòng, phụ nữ chấp nhận đánh đổi tất cả để được ở bên người đàn ông mình chọn cũng như ra sức bảo vệ tình yêu của mình. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa họ có thể mù quáng, dung túng cho lối ăn ở hai lòng, dù chỉ là phản bội trong tư tưởng của đối phương. Như chia sẻ của người vợ trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.

Câu chuyện của cô như sau: "Ngày chọn lấy người chồng hiện tại của mình bây giờ, em phân vân lắm. Anh ấy từng ly hôn nên bố mẹ em phản đối chuyện tình cảm của hai đứa. Song lúc hẹn hò, anh chia sẻ rằng giữa anh và vợ cũ xảy ra nhiều mâu thuẫn không giải quyết được nên chọn cách chia tay trong hòa bình. Vậy nhưng sau khi kết hôn, nghe người quen kể lại thì chuyện đổ vỡ trước đây của họ phần lớn do chồng em đã gia trưởng lại còn có tính trăng hoa, ong bướm. Sau vài lần bắt tại trận, vợ cũ của anh không chấp nhận được mới đệ đơn ra tòa chứ không phải do bất đồng quan điểm sống, cũng không phải do anh chủ động ly hôn như những gì anh kể.

Bài chia sẻ của người vợ

Thực sự khi ấy em có cảm giác đúng như mình bị lừa, hụt hẫng, thất vọng vô độ. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thôi thì đã là vợ chồng, quá khứ thế nào cũng chỉ là chuyện đã qua nên em không muốn nhắc lại. Hơn nữa em tin trải qua 1 lần 'ngã đau' rồi, anh sẽ sống thận trọng, biết trân quý hạnh phúc đang có. Tiếc là hi vọng lắm, thất vọng nhiều, quả thật chồng em sống ích kỷ, bảo thủ đúng như những gì bạn bè anh ta kể.

Không chỉ thế, thời gian gần đây em lại phát hiện anh ta còn mơ tưởng về vợ cũ. Chẳng là vô tình vào facebook của chồng, em thấy hắn thường xuyên chia sẻ lại ảnh cũ với vợ nhưng để chế độ riêng hai người. Tuy nhiên vợ cũ của anh không bao giờ tương tác. Đặc biệt, vào trang cá nhân của cô ấy, em nhận ra cô ta ngày một thay đổi, hiện vẫn đang độc thân nhưng xinh đẹp, trẻ trung hơn ngày chưa ly hôn. Điều ấy càng chứng tỏ rõ 1 điều, cuộc sống hôn nhân cùng chồng em trước đây hẳn là vô cùng áp lực nên rũ bỏ được, cô ta như lột xác thành 1 con người mới.

Chồng em thì đúng như những gì người khác đồn đại, trước đây anh ta cặp bồ 1 phần vì chê vợ, giờ cô ta trẻ đẹp hơn xưa anh ta lại mủi lòng vương vấn. Càng nghĩ em càng thấy rùng mình với con người thật của chồng.

Em nói chuyện thẳng thắn với chồng rất nhiều lần về vấn đề này. Tiếc rằng anh ta không biết phân biệt đúng sai còn quay ra trách ngược lại vợ dám xâm phạm vào quyền riêng tư của chồng. Bực nhất là hôm qua, em cùng anh ta đi dự đám cưới của một người bạn. Tình cờ vợ cũ của chồng em cũng tới tham dự, cô ấy ăn diện, trang điểm lộng lẫy như phù dâu. Chồng em thấy thế cứ ngây người đờ đẫn, ngồi vào bàn tiệc mắt vẫn liếc ngang liếc dọc nhìn trộm người ta.

Tối về chồng em vẫn như người mất hồn, ăn xong vội lên phòng đọc sách. Ban đầu em còn tưởng chồng bận việc, hóa ra là mở máy tính ngắm lại vợ trước. Điên quá, em làm ầm. Sau một hồi cãi cùn, chồng em tuyên bố xanh rờn: 'Cô ấy từng là vợ tôi nên việc tôi động lòng lại cũng là bình thường. Nên nhớ, cô chỉ là lựa chọn về sau của tôi thôi'. Đồng thời anh ta còn móc máy nói em không bằng một phần vợ cũ, nhìn cô ta đẹp bao nhiêu, nhìn em chán bấy nhiêu.

Nghe hắn nói mà em sốc toàn tập. Ức không thể chịu được, em chỉ thẳng tay bảo: 'Tiếc nuối thế thì liên lạc lại mà xin hàn gắn với người ta đi. Tôi thả tự do cho anh đó. Quan trọng là cô ta có đón nhận anh hay không.

Ảnh minh họa

Tôi thừa nhận 1 điều, vợ cũ anh nhìn đẹp hơn tôi rất nhiều nhưng đấy là sau khi bỏ anh. Còn trước đây sống với anh, cô ta cũng giống như tôi, có dát vàng cũng không đẹp nổi trước sự ích kỷ, bạc nhược của chồng. Nhìn vợ trước của anh, tôi thiết nghĩ biết đâu bỏ anh, tôi cũng sẽ đổi đời như cô ấy'.

Nói xong em đập phịch lá đơn ly hôn xuống bàn bảo: 'Ký đi, tìm vợ cũ của anh hỏi cô ta xem có bằng lòng quay lại cuộc sống địa ngục này không, tôi nhường lại đó'.

Chồng em tím mặt, không nói được câu nào. Lúc anh ra sau ra làm lành vợ nhưng tất cả đã muộn".

Phụ nữ luôn mềm lòng trước người đàn ông mình yêu nhưng khi đã mất niềm tin thì lòng họ cũng sắt đá, cương quyết vô cùng. Giống người vợ trong câu chuyện trên, bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu song khi biết rằng bản thân chọn nhầm chồng, cô ấy sẵn sàng buông bỏ, không chút vương vấn. Phụ nữ là vậy, cầm lên được họ ắt bỏ xuống được nên đàn ông đừng bao giờ đùa giỡn với niềm tin của vợ mình nhé. Một khi làm họ thất vọng, các anh sẽ mất tất cả.

Tác giả: Hải Hương

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc