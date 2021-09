Chồng sát hại vợ nghi do ghen tuông, rồi nhờ người báo công an

Sáng 30-9, thông tin từ UBND xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng cho biết, công an đang tích cực điều tra vụ việc chồng sát hại vợ nghi do ghen tuông, nghi phạm đã bị tạm giữ.

Thông tin ban đầu, tối 29-9, người dân tại thôn Đường Hương, xã Lập Lễ nghe tiếng cãi vã và kêu cứu tại phòng trọ của vợ chồng Lô Văn Thái (SN 1994) và chị L.T.H (SN 1999, cùng quê huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Khi chạy tới nơi, người dân bàng hoàng thấy chị H nằm bất động dưới nền nhà, người đầy máu. Do vết thương quá nặng, người phụ nữ này đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường và bắt giữ người chồng ngay tại phòng trọ.

Được biết, vợ chồng chị H. có 2 con nhỏ đang sống ở quê Nghệ An. Họ ra huyện Thuỷ Nguyên làm công nhân trong khu công nghệ và thuê trọ tại xã Lập Lễ.

Theo người dân sống gần chỗ trọ của vợ chồng Thái, thì hai vợ chồng thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, người chồng trước nay rất hiền và chiều chuộng vợ.

Liên quan đến vụ việc, bước đầu Công an xác định đây là án mạng, có dấu hiệu do người chồng ghen tuông. Sau khi gây án, người này đã nhờ cho người dân cùng dãy trọ báo công an về vụ việc mình đã gây ra.

Vụ án đang được Công an tiếp tục điều làm rõ.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: congan.com.vn