Chối tội, 2 kẻ buôn “khô” vẫn không thoát án tử

Bị cáo Bảy (giữa) lĩnh án chung thân, hai bị cáo Vinh, Phiên nhận án tử

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1973, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Bị cáo Phan Văn Phiên (SN 1981, trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về 2 tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy; bị cáo Trần Khắc Bảy (SN 1983, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 2/2020, Vinh trao đổi với Phiên thống nhất Vinh đưa ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Đắk Nông tiêu thụ với 200 triệu đồng mỗi bánh heroin hoặc 1kg ma túy đá.

Để tránh sự phát hiện của công an, Vinh quy ước gọi heroin là “khô”, ma túy đá là “nước” hoặc sử dụng các ký tự như “kô”, “n”, “k” khi giao dịch.

Trong 2 ngày 25-26/2/2020, Vinh đưa cho Bảy 4 bánh heroin (gần 1,4kg) và 3 gói ma túy đá (hơn 3kg) để vận chuyển vào tỉnh Đắk Nông giao Phiên. Trước khi Bảy “ôm hàng” vào Tây Nguyên, Vinh chở Bảy đi ăn, đi uống nhiều nơi ở TP Vinh.

Sáng 26/2/2020, khi Trần Khắc Bảy vừa bước xuống khỏi xe taxi thuộc địa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để lên xe khách vào Tây Nguyên thì bị công an bắt quả tang cùng gần 4,4kg ma túy các loại.



Từ lời khai của Bảy, công an lần lượt bắt giữ Nguyễn Cảnh Vinh và Phan Văn Phiên. Khám xét nhà Phiên, lực lượng chức năng còn thu giữ một ít nhựa thuốc phiện, hơn 4gr ma túy đá và hơn 9gr heroin.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Khắc Bảy thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Trong khi đó, hai bị cáo Phiên và Vinh không nhận tội mua bán ma túy.

Mặc dù tại phiên tòa, hai bị cáo Vinh và Phiên không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định truy tố hai bị cáo tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên tử hình.

Bị cáo Trần Khắc Bảy bị tuyên tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

