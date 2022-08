Chơi ma tuý xong, mang hung khí định đi "hỗn chiến"

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Công an xã Xuân Tâm kiểm tra nhà trọ tại ấp 7, xã Xuân Tâm lúc rạng sáng và phát hiện nhóm thanh niên 12 đối tượng, gồm 5 nam và 7 nữ đang tụ tập tại đây.

Nhóm thanh niên cùng số hung khí được đưa về cơ quan Công an.

Kiểm tra phòng trọ của nhóm thanh niên này, Công an thu giữ hàng chục hung khí gồm bình xịt hơi cay, kiếm Nhật, dao tự chế, gậy ba trắc. Thời điểm kiểm tra, Công an nghi vấn nhóm thanh niên này đã sử dụng chất ma túy trái phép nên tiến hành test thử và đã phát hiện 11/12 người dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an nhóm thanh niên này khai nhận do có mâu thuẫn với một số đối tượng khác trước đó trên địa bàn nên tối cùng ngày, sau khi mua ma túy sử dụng, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn nhưng chưa kịp “hỗn chiến” thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân