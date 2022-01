Chơi bài thắng 54,6 tỉ đồng, chỉ nhận được 10 tỉ đồng, khách hàng khởi kiện

Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, Đoàn Luật sư TP HCM, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16-1-2017 quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh casino có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải thưởng cho người chơi. "Do đó, người chơi nếu không nhận đầy đủ, kịp thời các giải thưởng của doanh nghiệp kinh doanh casino thì có quyền làm thủ tục ra tòa án để giải quyết. Vì vậy, bà T. khởi kiện ra tòa án để giải quyết là đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, tại Điều 11 quy định đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh casino là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Do đó, bà T. là người có quốc tịch Ý là đủ điều kiện vào chơi tại casino ở Phú Quốc"- luật sư Lễ phân tích.