Choáng với mức cát-xê Lee Min Ho được nhận khi đóng 'Quân vương bất diệt'

Lee Min Ho trong phim Quân vương bất diệt.

Quân vương bất diệt (tựa Anh: The King: Eternal Monarch) là phim truyền hình gây nhiều chú ý với khán giả do đánh dấu sự trở lại sau quãng thời gian nhập ngũ của Lee Min Ho, cùng với ê-kíp sản xuất hùng hậu phía sau.

Bộ phim kể về hai vũ trụ song song đế chế Hàn Quốc và Hàn Quốc hiện đại. Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) phải kết hợp cùng cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cố gắng đóng cánh cửa không gian giữa hai thế giới, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ loài người trước những mối nguy hiểm.

Theo thống kê từ Trendrr, Lee Min Ho đã bỏ túi hơn 1,3 tỷ won (tương đương 21 tỷ đồng) khi nhận lời tham gia bộ phim Quân vương bất diệt. Trong mỗi tập phim, nam diễn viên nhận hơn 70 triệu won tiền cát-xê (tương đương 1,4 tỷ đồng).

Cũng theo Trendrr, Lee Min Ho cũng đang nằm trong top 5 nam diễn viên được trả lương cao nhất khi tham gia phim truyền hình. Anh đứng sau những cái tên như Kim Soo Hyun, Hyun Bin, Jo In Sung và So Ji Sub.

Sau 2 năm nhập ngũ, khi trở lại màn ảnh, Lee Min Ho vẫn là gương mặt được nhiều đạo diễn lựa chọn và đông đảo công chúng quan tâm.

Theo một nguồn tin, ở thị trường Trung Quốc, Lee Min Ho nhận được đề nghị đóng phim với thù lao cao gấp 7 lần mức giá tại Hàn Quốc. Nhiều thương hiệu ở xứ Trung chịu chi núi tiền mời Lee Min Ho nhưng ngược lại doanh thu của họ cao gấp nhiều lần sau đó.

Làn sóng Hallyu khẳng định: "Lee Min Ho nhận được đề nghị đóng phim Trung với thù lao lên tới 500 triệu Won (~gần 10 tỷ đồng)/tập. Thậm chí kể cả khi cậu không vào vai nam chính, họ vẫn muốn trả số tiền này để Lee Min Ho vào vai khách mời trong 1 ngày."

Tác giả: Khải Nguyên

Nguồn tin: doisongplus.vn