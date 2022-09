Your browser does not support the video tag.

Người phụ nữ lái ô tô lên nóc xe sau khi lùi ra khỏi bãi đậu xe hơi. Nguồn: Newsflare.

Sự việc hy hữu xảy ra tại bãi đỗ xe ở Tp.Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 14/9. Một người phụ nữ đã lùi ô tô quá đà khiến xe "hạ cánh" trên nóc ô tô của người khác. Những người có mặt tại đó rất bất ngờ.

Vụ va chạm khiến nóc xe bên dưới hư hỏng nặng. Rất may, người điều khiển xe ô tô không bị thương nặng.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn