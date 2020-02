Choáng ngợp biệt thự 'siêu to khổng lồ' triệu đô của Ngọc Trinh

Dịp Tết Canh Tý, Ngọc Trinh đã đón cả gia đình lên biệt thự mới tậu của mình để vui xuân. Trong khung ảnh, bố mẹ, anh chị và các cháu của "Nữ hoàng nội y" đều diện trang phục màu vàng rực rỡ, tươi cười hớn hở. Cô nàng cho biết, màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, sung túc cả năm. Đồng thời, cô cũng gửi lời chúc tới mọi người mọi nhà một năm bình an, an khang.