Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Trung Bộ chính thức mở cửa trở lại

Trước đó từ ngày 14/8, chợ đầu mối Vinh buộc phải đóng cửa do có tiểu thương mắc COVID-19. Đây cũng là một trong những ổ dịch phức tạp nhất trong đợt dịch lần thứ 2 tại TP Vinh.

Sau hơn 2 tháng đóng cửa, UBND TP Vinh đã cho chợ đầu mối Vinh hoạt động trở lại từ ngày 31/10. Tuy nhiên, do phải hoàn tất các công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn nên chợ chính thức mở cửa từ sáng nay 2/11.

Ghi nhận ngày đầu chợ hoạt động trở lại, hầu hết tiểu thương đều vui mừng, phấn khởi vì được trở lại kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ khoảng 40% tiểu thương mở cửa bán hàng.

“Thời gian nghỉ dịch đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, thu nhập của gia đình. Được mở bán trở lại chúng tôi rất phấn khởi. Dù vậy, chúng tôi hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nên đều chủ động chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch”, bà Trần Thị Thu, tiểu thương bán rau ở chợ đầu mối Vinh chia sẻ.

Ban quản lý chợ đầu mối Vinh chỉ mở 3/8 cổng ra vào chợ và đều có bảo vệ túc trực. Người dân vào chợ phải thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đối với tiểu thương và người làm việc tại chợ còn phải xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính đủ hiệu lực và giấy xác nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin ngừa COVID-19.

Lực lượng công an nhắc nhở các tiểu thương ở chợ giữ khoảng cách đảm bảo an toàn

Nhiều ki ốt vẫn đóng cửa trong ngày đầu tiên chợ mở cửa trở lại.

Test nhanh COVID-19 cho tiểu thương tại chợ

Ông Thái Bá Nghĩa - Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Vinh cho biết: “Chúng tôi đã thông báo cho toàn bộ tiểu thương về việc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một số hộ chưa thu xếp được công việc nên vẫn đóng cửa. Ngoài ra, nhiều tiểu thương dù đã nhận được thông báo nhưng không vào chợ kinh doanh mà lại kinh doanh tràn lan trên các tuyến đường xung quanh chợ”.

Nhiều tiểu thương chợ đầu mối không vào chợ buôn bán mà ra ngoài đường để bán. Việc này không những mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong