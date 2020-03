Chịu tang bố trong khu cách ly tập trung

Cộng đồng mạng

Trở về từ Malaysia, đang được cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thì ông Trần Đình Sỹ (1969, quê Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An) nhận được tin người cha già đã mất do tuổi cao sức yếu.