Chiêu 'thao túng tâm lý' quan chức Đồng Nai của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 36 bị can có liên quan.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp đưa hàng chục tỉ đồng "cơ chế" và "ngoại giao" cho các quan chức tỉnh Đồng Nai.

Trong số này, có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc AIC. Tuy nhiên cả 2 bị can này đều đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.

Có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm: Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và nhiều bị can khác trong vụ án còn bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Theo kết luận điều tra, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiền thân là bệnh viện Biên Hoà được thành lập từ năm 1902. Do xuống cấp nên năm 2006, tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương xây mới lại bệnh viện và giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư gần 890 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2008 và hoàn thành năm 2010. Tuy nhiên sau nhiều lần chậm tiến độ và điều chỉnh đã “đội vốn” lên hơn 2.000 tỉ đồng, phân thành 123 gói thầu (2 gói xây lắp, 29 gói thiết bị trong đó có 16 gói thiết bị y tế, 92 gói tư vấn và chi phí khác). Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng vào giữa năm 2015.

Quá trình triển khai dự án cho thấy, Công ty AIC và các công ty khác “cùng họ” AIC đã tham gia vào 16 gói thầu về thiết bị và xây lắp với tổng giá trị hơn 665 tỉ đồng và trúng thầu …100%. Trong đó riêng AIC trúng 12 gói thầu trị giá hơn 477 tỉ đồng. Để tránh việc AIC trúng thầu tất cả các gói thầu tham gia, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, để cho một số doanh nghiệp thân hữu cùng trúng thầu các gói còn lại.

Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp giới thiệu AIC vào dự án

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, sở dĩ AIC trúng nhiều gói thầu có giá trị tại dự án là do Nguyễn Thị Thanh Nhàn thiết lập được quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khi đó, gồm Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh uỷ và Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, bị can Trần Đình Thành đã giới thiệu lãnh đạo AIC gặp gỡ với Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư với chỉ đạo, giao nhiệm vụ “tạo điều kiện để AIC trúng thầu”.

Quá trình thực hiện dự án, Phan Huy Anh Vũ là người trực tiếp gặp gỡ, nhận chỉ đạo của Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái và Bồ Ngọc Thu, giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai khi đó về việc tạo điều kiện cho AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia và trúng thầu. Tiếp nhận chỉ đạo này, Vũ thông báo công khai tại các cuộc họp “ AIC là đơn vị do tỉnh uỷ giới thiệu tham gia công việc tại dự án, các đơn vị cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện”.

Chính từ những "gửi gắm" nêu trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư để thông thầu, đưa các điều kiện có lợi đảm bảo cho AIC trúng thầu; thiết lập hệ thống “quân xanh” để đưa cấu hình thiết bị vào hồ sơ mời thầu. Mặt khác, Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới lập khống các báo cáo tài chính để AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu.

Các hành vi của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm trong nhóm AIC đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với số tiền hơn 148 tỉ đồng

"Em có 5 tỉ đồng gửi anh"

Kết luận điều tra Bộ Công an cho biết, đằng sau những lời gửi gắm tạo điều kiện cho AIC, các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã nhận được những khoản tiền khổng lồ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC.

Với việc chỉ đạo, tác động cho AIC trúng thầu, bị can Trần Đình Thành đã 6 lần nhận hối lộ của AIC với số tiền 14,5 tỉ đồng, trong đó lần ít nhất là 1 tỉ đồng, nhiều nhất là 5 tỉ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, năm 2012, Trần Đình Thành đi công tác Hà Nội đã đến trụ sở AIC (69 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). Tại đây Nguyễn Thị Thanh Nhàn hỏi thăm sức khoẻ ông Thành và ngỏ lời “ em có 5 tỉ đồng gửi anh”. Khi ông Thành từ chối vì số tiền quá lớn, Nhàn trấn an đây là tiền cá nhân biếu, không sử dụng tiền công ty vì phải báo cáo tài chính, cổ đông. Trong lần này, ông Thành rời công ty AIC với một túi du lịch có xếp 10 cọc tiền mệnh gía 500.000 đồng với tổng giá trị 5 tỉ đồng.

Đối với Đinh Quốc Thái, với cương vị là là Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng dự án đã nhiều lần ký các quyết định, văn bản liên quan đến dự án đã 14 lần nhận hối lộ từ AIC với số tiền 14,5 tỉ đồng. Lần nhiều nhất là 2 tỉ đồng, ít nhất là 500 triệu đồng. Tất cả những lần nhận hối lộ đều là tiền mặt có mệnh giá 500 ngàn đồng.

Trong khi đó, với vai trò là người thực hiện chỉ đạo của Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho doanh nghiệp, bị can Phan Huy Anh Vũ đã 6 lần nhận tiền từ AIC với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp 6 lần hối lộ cho Trần Đình Thành với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng; 9 lần đưa hối lộ cho Đinh Quốc Thái với số tiền 11,5 tỉ đồng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới 4 lần đưa 3 tỉ đồng cho Thái.

Mặc dù bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn nhưng Cơ quan điều tra cho rằng bị can này là chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm chính trong vụ án. "Hiện Nhàn đang bỏ trốn, không hợp tác vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc", Kết luận điều tra của Bộ Công an nêu rõ.

