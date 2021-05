Chiến sĩ CSGT Bắc Giang chào đoàn xe "chi viện" của Quảng Ninh gây xúc động

Hình ảnh được camera giám sát ghi lại được tại một giao lộ thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang, cho thấy một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phân luồng để nhường đường cho đoàn xe chở đội ngũ y bác sĩ từ Quảng Ninh hướng về Bắc Giang, chung tay chống dịch.

Khi nhìn thấy đoàn xe chở đội ngũ y bác sĩ chạy qua, chiến sĩ cảnh sát giao thông này đã đứng nghiêm và đưa tay chào, thể hiện sự tôn trọng đối với "đoàn quân áo trắng" đang di chuyển vào tâm dịch.

Clip hành động đẹp của chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến dân mạng xúc động

Đoạn clip ghi lại hành động đẹp của chiến sĩ cảnh sát giao thông này đã nhanh chóng "gây sốt" khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã thực sự xúc động, thậm chí rơi nước mắt sau khi chứng kiến khoảnh khắc đẹp này.

"Nhìn đồng chí cảnh sát đứng chào mà xúc động quá, thể hiện sự trân quý và biết ơn của người dân Bắc Giang đối với đoàn bác sĩ cứu trợ và nhân dân Quảng Ninh", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Tôi đã rưng rưng nước mắt sau khi xem đoạn clip này, một hành động quá đẹp, không chỉ của chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà cả những y bác sĩ đang lao vào tâm dịch để giúp đỡ người dân. Thật quá xúc động", một cư dân mạng chia sẻ.

"Các y bác sĩ chống dịch bệnh xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Cảm ơn anh cảnh sát giao thông đã thể hiện thay điều đó giúp chúng tôi!", một người dùng Facebook bình luận.

"Cay sống mũi khi xem đoạn clip. Với sự đồng lòng, Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch", một cư dân mạng bày tỏ cảm xúc của mình.

Trước đó, để đáp lại lời đề nghị của tỉnh Bắc Giang, nơi đại dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, 200 y bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Ninh đã lên đường chi viện. Các y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ đều là những người có chuyên môn giỏi và có kinh nghiệm chống dịch trong đợt dịch bùng phát tại Quảng Ninh trước đây.



