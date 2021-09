Chiến sĩ công an Nghệ An vào tận nhà cõng cụ già đi sơ tán: Hình ảnh "lay động" khắp MXH ngày cuối tuần

Dự báo do ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ nay đến sáng mai (27/9), ở Bắc Trung Bộ, nam Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 100mm; những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì đêm qua (25/9), mưa kéo dài từ đêm 23/9 đã khiến lũ thượng nguồn sông Hiếu (Nghệ An) đã đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Quỳ Châu là 74,25m, dưới báo động 2 là 0,25m và đang xuống.

Nhiều xã huyện trên địa bàn Nghệ An bị ngập sâu, như huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có nơi ngập tới 1m. Mưa lớn vẫn xảy ra, với những diễn biến khó lường chính quyền địa phương đã hỗ trợ các gia đình khẩn trương di chuyển người già, trẻ nhỏ tới nơi an toàn.

Và ngày hôm qua (25/9), hình ảnh người chiến sĩ công an xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu vào tận nhà dân, cõng cụ già đi sơ tán được lan toả khắp mạng xã hội. Hình ảnh đẹp ấy khiến bất cứ ai cũng rưng rưng cảm động.

Hình ảnh người chiến sĩ công an vào tận nhà cõng cụ bà đi sơ tán gây xúc động. (Nguồn: page Nghệ An)

"Cảm ơn chiến sĩ áo xanh, hình ảnh quá đẹp và nhiều ý nghĩa".

"Mỗi người giúp một kiểu. Nhưng nơi gian nguy chỉ có các chú bộ đội, công an. Xem ảnh mà cứ rưng rưng nước mắt. Mong bà con Nghệ An nói chung, bà con miền trung nói chung luôn được bình an, vượt qua được mùa mưa bão".

Cụ bà đã được đưa đến nơi an toàn. (Nguồn: Page Nghệ An)

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc