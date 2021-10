Chiến sĩ công an "ngả mũ", cúi đầu xin người dân cùng giúp đôi vợ chồng: Chi tiết đôi tay nói lên cả tấm lòng

Những ngày qua, hình ảnh người dân từ khắp các tỉnh Bình Dương, Sài Gòn... được chính quyền hỗ trợ về quê bằng xe khách và có xe của lực lượng chức năng dẫn đầu. Đoàn xe đi đến đâu đều được lực lượng chức năng, người dân nhiệt tình giúp đỡ, tặng đồ ăn, lương thực hay thậm chí cả áo mưa, xăng xe.

Một đoạn clip mới đây ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ công an ngả mũ, cúi đầu đi xin vận động quyên góp giúp cho một gia đình nghèo không có tiền về quê khiến nhiều người xúc động. Theo nội dung đăng tải từ đoạn video, chiến sĩ công an đi xin tiền giúp đỡ cho 2 vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Đã nhiều tháng ở lại cầm cự vì dịch bệnh, nay đôi vợ chồng muốn hồi hương mà lại "sạch" túi.

Thương cảm vì hoàn cảnh, chiến sĩ công an cầm mũ bảo hiểm xin tiền những nhà dân quanh đó. Trời đã tối, nhưng anh vẫn không chút ngần ngại, cầm chiếc mũ chìa ra rồi đi quanh khắp xóm, vận động người cứu giúp. Được ai cho tiền, anh cầm mũ bằng cả hai tay, rồi gật nhẹ, cúi đầu cảm ơn. Cách anh cầm những đồng tiền cưu mang của bà con bằng cả tấm lòng chân thành đã nói lên nghĩa cử nhân văn, ấm áp tình người.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc