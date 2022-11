Chiêm ngưỡng “khách sạn nổi” phục vụ World Cup 2022

MSC World Europa là tên gọi của tàu du lịch đẳng cấp quốc tế thế hệ mới vừa cập bến cảng Old Doha, Qatar ngày 11-11 (giờ địa phương).

Tàu du lịch MSC World Europa cập bến Doha, Qatar vào ngày 11-11 (Ảnh: MSC Cruises)

MSC World Europa có 22 boong, 2626 ca-bin, rộng 47 mét và có thể chứa đến 6.700 người. Với quy mô đồ sộ như vậy, tàu du lịch này được ví như một "khách sạn nổi" sang trọng để phục vụ khách du lịch trong thời gian diễn ra World Cup 2022

Thưởng thức vẻ đẹp và sang trọng của "khách sạn nổi" phục vụ World Cup 2022 (Nguồn: tổng hợp)

Theo xác nhận từ phía Qatar, sẽ có 3 tàu du lịch như vậy neo đậu ở Doha trong suốt thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tháng 9-2022, truyền thông quốc tế cũng thông tin về việc MSC World Europa sẽ là chỗ ở của "các nàng WAGs" (vợ hay bạn gái cầu thủ) tại kỳ World Cup tới.

Quang cảnh chụp từ phía trên tàu MSC World Europa (Ảnh: MSC Cruises)

Tác giả: Sâm Thương

Nguồn tin: Báo Người lao động