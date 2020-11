Chiếc ô tô 7 chỗ 'hot' của Honda đang được giảm giá tới 160 triệu đồng tại Việt Nam

Trong tháng 11/2020, nhiều chương trình khuyến mãi lớn đã được áp dụng đối với các mẫu xe ô tô Honda: Honda City, Brio, CR-V, HR-V, Civic, Accord, Jazz. Trong đó, Honda CR-V hiện đang nhận mức giá ưu đãi "khủng" lên tới từ 90 triệu-160 triệu đồng.

Về tổng quan ngoại hình, so với phiên bản tiền nhiệm, Honda CR-V mới sở hữu thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ hơn với kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4584 x 1855 x 1679 (mm), trục cơ sở 2660 mm. Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V đang chào bán các phiên bản CR-V G, CR-V L, CR-V E.

Mẫu SUV Honda CR-V đang được giảm giá mạnh tại Việt Nam.

Cả ba phiên bản xe CR-V 2020 bản tiêu chuẩn 1.5E, bản cỡ trung 1.5G và bản cao cấp 1.5L đều được trang bị khối động cơ tăng áp 1.5 Turbo mới, ứng dụng công nghệ Earth Dreams. Cỗ máy này đem đến công suất cực đại là 188 (mã lực) tại vòng tua 5.600 (vòng/phút), đi cùng mô-men xoắn cực đại 240 (Nm) tại 2.000 - 5.000 (vòng/phút).

Điểm đặc biệt của những chiếc chiếc CR-V là động cơ tăng áp mạnh mẽ với khả năng vận hành tốt và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, khoang cabin có thiết kế rộng rãi, yên tĩnh, nội thất cải tiến tập trung vào người lái.

Honda CR-V là mẫu xe Crossover/SUV (compact Crossover/SUV) gầm cao khá thành công của hãng xe Honda, Nhật Bản. Honda CR-V 2020 lắp ráp ra mắt tại Việt Nam ngày 30 tháng 7 năm 2020 thay cho nhập khẩu trước đó. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Honda CRV với 5.736 xe bán ra, đứng thứ 12 trong top 15 xe bán chạy nhất Việt Nam.

Về an toàn, đáng lưu ý khi Honda CRV được trang bị Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến – Honda SENSING lần đầu tiên ứng dụng trên dòng ô tô Honda tại Việt Nam. Hệ thống được gọi là giác quan thứ 6 này bao gồm 5 công nghệ mới như: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Tại Việt nam Honda CRV cạnh tranh với Nissan X-trail, Mazda CX-5, Isuzu MU-X, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander...

Là mẫu xe chủ lực của Honda, CR-V vẫn không thoát cảnh phải triệu hồi. Trong tháng 6 vừa qua, có tới 7.973 chiếc CR-V sản xuất 2018 – 2019 đã bị triệu hồi tại thị trường Việt Nam do lỗi bơm nhiên liệu.

Theo đó, bơm nhiên liệu lắp trên các xe này có thể chứa các cánh bơm bị lỗi. Trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu. Việc này có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy trong khi lái xe.

Ngay sau đó, Honda Motor tại Indonesia đã ra thông báo về việc triệu hồi 85.025 xe, bao gồm các mẫu Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic và Accord đời 2017 – 2019 do lỗi nêu trên.

Ngoài ra, khi lựa chọn mua xe cũ, người mua cần kiểm tra cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng "tiền mất tật mang" khi mua phải những chiếc xe hỏng hóc, chất lượng kém.