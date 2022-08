Chiếc iPhone có giá bán chỉ hơn 4 triệu đồng trong tháng 8

Theo khảo sát, những chiếc iPhone 7 Plus hiện có thể mua được với giá chỉ từ 4.390.000 đồng. Theo mô tả, đây là iPhone 7 Plus quốc tế với ngoại hình đẹp như mới và có dung lượng bộ nhớ 32GB.

iPhone 7 Plus được Apple ra mắt vào tháng 9 năm 2016 cùng thời điểm với iPhone 7. Trong đó, iPhone 7 Plus gây sốt vì là chiếc smartphone đầu tiên của Apple có camera kép đi kèm khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông cực kỳ hấp dẫn người dùng.

iPhone 7 Plus sở hữu màn hình lớn tới 5.5 inch. Mặc dù vậy, so với nhiều smartphone ngày nay màn hình lớn hơn 6 inch thì kích thước này không phải là lớn. Màn hình trên iPhone 7 Plus có chất lượng cao với công nghệ Retina IPS LCD, độ sáng tối đa 625 nits, mật độ điểm ảnh đạt 401 ppi cao hơn nhiều so với smartphone giá rẻ như Nokia G10 hiện nay (chỉ 269 ppi) việc này giúp màn hình của iPhone 7 Plus vẫn còn rất sắc nét.

Mẫu điện thoại iPhone ra mắt khá lâu, nhưng từ khi Apple đã giới thiệu về iOS 16 thì điện thoại này điều chỉnh giảm mạnh trong tháng 8.

Về phần cứng, bên trong, iPhone 7 Plus sử dụng chip Apple A10 Fusion (16 nm) được cho là khá lỗi thời. Tuy vậy, theo nhiều đánh giá, iPhone 7 Plus hoạt động vẫn khá mượt với iOS 15 mới nhất và vẫn tải được một số game phổ biến.

iPhone 7 Plus sử dụng pin Li-Ion 2900 mAh, nếu còn đủ 100% dung lượng này thừa sức cho nhu cầu dùng cả ngày. Tuy nhiên với những mẫu máy Lock thời lượng pin tối đa còn lại có lẽ không còn nhiều. Vì vậy, khả năng pin của nó sẽ không được "trâu".

Tác giả: Như Khánh

Nguồn tin: saostar.vn