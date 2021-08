Chỉ tay vào mặt, từ chối em bé xin cơm từ thiện, nhà hảo tâm bị dân mạng phản ứng, nhưng sự thật vô cùng bất ngờ

Em bé mếu máo khi bị từ chối, dân mạng phản ứng với người phát cơm từ thiện

Dịch Covid-19 không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta mà còn khiến cuộc sống của nhiều người đảo lộn. Nhiều người lao động tự do, người có thu nhập thấp trong các khu phong tỏa, cách ly phải đứng trước tình thế bấp bênh về kinh tế. Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã phần nào giúp họ vơi bớt khó khăn trong giai đoạn này.

Dân tình ở nhà xem mạng xã hội cũng thấy cảm động vì những hình ảnh lá lành đùm lá rách của đồng bào, nhưng đôi lúc cũng "nóng mắt" vì một hành động nào đó của nhà hảo tâm. Như trong clip gần đây của một người đàn ông đang gây sóng gió, anh này bị cho là không tế nhị, xúc phạm đến một em bé nghèo.

Hành động của nhà hảo tâm và biểu cảm của em bé là trung tâm tranh cãi.

Anh đã chỉ tay vào một em bé cỡ 5 - 6 tuổi đến xin cơm, nói: "Không cho, hôm qua mới cho nó rồi". Thằng bé bước lùi lại mấy bước, mếu máo chực khóc rồi chạy vụt đi.

Ngay lập tức, người đàn ông cười phá lên, gọi bé lại và bảo: "Chú giỡn đó con ơi, lại đây cho nè". Người phụ anh phát cơm từ thiện vội vàng chạy theo, đưa cơm cho em bé.

Em bé ngay sau đó được gọi lại để nhận cơm.

Nhiều người đã phản ứng gay gắt với hành động này của anh, cho rằng anh đã không tôn trọng và làm tổn thương đứa nhỏ.

- "Tội nghiệp thằng bé.Nhìn nó mà thấy thương. Chọc có xíu mà hết dám xin cơm ăn luôn".



- "Bạn đừng làm vậy. Sợ hôm sau cháu nó mắc cỡ, không dám lại nhận thì tội nghiệp bé. Người lớn thấy là đùa nhưng em bé tổn thương đó".



- "Nói vậy tự ái quá. Đặt mình vào hoàn cảnh đó rồi cảm nhận thử một lần đi. Có của ăn của để muốn nói gì thì nói, muốn trêu sao cũng được à?".

Sự thật bất ngờ phía sau clip 11 giây gây tranh cãi

Sau những ồn ào, tranh cãi xung quanh clip dài 11 giây này, chủ nhân của clip đã lên tiếng. Anh Nguyễn Hùng, người đàn ông trong clip khẳng định, anh chỉ đùa giỡn với em bé một chút cho vui, chứ không hề có thái độ trịch thượng hay thiếu tôn trọng như dân mạng nhận định.

Anh thông tin: "Ngày nào mà mình không gặp bé. Bé ở gần nhà mình, mình rất thương và thường cho bé đồ ăn. Nhiều bạn mới xem qua clip đã suy nghĩ sai về mình. Thực ra mình chỉ đùa giỡn với bé cho vui thôi". Để tránh những thu hút tiêu cực, anh đã ẩn clip này khỏi trang cá nhân của mình.

Anh Nguyễn Hùng sống ở Bình Dương và khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì những hoạt động từ thiện. Tài khoản TikTok có hơn 140.000 lượt theo dõi của anh chủ yếu dùng để chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện.

Trong những clip này, có thể thấy anh khá nhã nhặn, lịch sự với người nghèo, đặc biệt là người lớn tuổi. Trong thời gian gần đây, anh cũng thường đi từ thiện cơm, thực phẩm khô, quần áo cho người ở các khu vực phong tỏa tại Bình Dương.

Dường như, clip 11 giây về bé trai nọ không thể hiện hoàn toàn con người và việc làm của anh Nguyễn Hùng. Có lẽ trước khi lên án, chì trích ai đó, dân mạng nên bình tĩnh tìm hiểu thay vì để cảm xúc nhất thời đưa ra kết luận.

Một trong những clip làm từ thiện trước đây, anh Nguyễn Hùng đăng tải trên trang cá nhân

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc