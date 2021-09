Chế độ ăn kiêng giảm cân tốt nhất cho phụ nữ trên 50 tuổi

Chế độ ăn giảm cân cho phụ nữ trên 50 tuổi. Ảnh đồ họa: Vy Vy

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải luôn được đánh giá là một trong những mô hình ăn uống lành mạnh nhất đối với hầu hết mọi người, kể cả phụ nữ trên 50 tuổi. Chế độ ăn kiêng này sử dụng hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Các thực phẩm trong chế độ ăn chủ yếu gồm: rau, các loại đậu, trái cây, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt và dầu ô liu là nguồn bổ sung chất béo chính.

Mặc dù chế độ ăn Địa Trung Hải chủ yếu dựa trên thực vật nhưng cũng bao gồm một lượng vừa phải cá và sữa, một lượng nhỏ trứng, thịt gia cầm và thịt đỏ.

Theo thông tin trên Eat This Not That, chế độ ăn Địa Trung Hải làm giảm 30% nguy cơ béo phì ở phụ nữ tiền mãn kinh và sau mãn kinh.

Chế độ ăn kiêng DASH

Eat This Not That thông tin, bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với phụ nữ trên 50 tuổi. Hơn nữa, tỷ lệ huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim - tăng đáng kể sau khi bắt đầu mãn kinh.

Chế độ ăn kiêng DASH (viết tắt của Dietary Approaches to Stop Hypertension) là chế độ ăn lành mạnh được thiết kế với mục đích hỗ trợ điều trị tăng huyết áp hoặc phòng ngừa tăng huyết áp. Chế độ ăn DASH khuyến khích bạn giảm muối trong khẩu phần ăn và ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng hỗ trợ làm giảm huyết áp như kali, canxi và magie. Hãy ưu tiên thực phẩm toàn phần, giàu chất dinh dưỡng mang lại những lợi ích bổ sung, chẳng hạn như giảm cholesterol và cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu,...

Chế độ ăn kiêng Flexitarian

Chế độ ăn kiêng Flexitarian là chế độ ăn bán chay chủ yếu là thực vật nhưng đôi khi bao gồm thịt, trứng, sữa và cá. Chế độ này là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tăng cường lượng chất xơ và protein thực vật.

Chế độ ăn kiêng Flexitarian cung cấp nhiều sắt và omega-3 hơn từ các loại thực phẩm như thịt đỏ và cá. Nghiên cứu ban đầu cho thấy mô hình ăn uống này mang lại lợi ích sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa bệnh tiểu đường cũng như hỗ trợ giảm cân lành mạnh.

Tác giả: VY VY

Nguồn tin: Báo Lao Động