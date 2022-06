Chạy trốn cảnh sát giao thông, hai 'nữ quái xế' lao thẳng vào nhà dân khiến netizen 'ngao ngán'

Trong cuộc sống không ít những tình huống cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và gặp phải cảnh tượng bất ngờ đến "khó đỡ" của nhiều thanh niên đã vi phạm, còn manh động. Như màn "chạy trốn pháp luật" vô cùng liều lĩnh của hai cô gái dưới đây.

Cụ thể, sự việc được camera an ninh nhà dân tại Biên Hòa, Đồng Nai ghi lại. Khoảng 2 giờ chiều ngày 5/5 vừa qua. Lúc này tại ngôi nhà có 3 mặt tiền, đang mở cửa phía sau, trong sảnh có chiếc xe máy và ô tô đang đỗ. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng 2 cô gái mặc đồ chống nắng kín mít, ngồi trên xe máy rồi lao thẳng vào trong nhà dân. Thậm chí hai người ngồi trên xe luồn lách giữa xe máy và ô tô rồi đi phi tận vào sâu trong nhà.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, hai vị cảnh sát đã xuất hiện. Cảnh sát dựng xe trước cửa nhà rồi tiến vào trong, nói: "Bước ra đây, sao lại chạy vô nhà người ta? Công an dừng xe không chấp hành còn bỏ chạy? Dắt xe ra đây?". Sau đó anh cảnh sát còn "nói với" khi chiếc xe đụng mạnh: "Cô chú thông cảm nha".

Chứng kiến sự việc, nhiều người ngỡ ngàng trước hành động của 2 cô gái chỉ vì trốn chạy đành chui tạm vào nhà người dân để lánh nạn. Sau đó, Hai cô gái bước ra ngoài để mặc chiến sĩ CSGT dắt chiếc xe máy "tang vật" ra cửa, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Chủ nhà cười nói rộn ràng bảo 2 cô gái xin các chú CSGT tha cho chứ đừng có chạy trốn như vậy và khuyên 2 cô gái nộp phạt chứ không nên chạy trốn như vậy rất nguy hiểm. "May không tông vào xe ô tô không lại bắt đền luôn đó".

Được biết, hai cô gái này đội mũ bảo hiểm đầy đủ, song xe không có gương. Nếu bị phạt thì chỉ bị phạt 150.000đ, thế nhưng lại mạo hiểm luồn lách bỏ chạy rất nguy hiểm.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác của dân mạng. Ai nấy đều bức xúc, ngao ngán trước hành vi "chạy trốn pháp luật" của 2 cô gái trẻ.

"Đến bao giờ dân mới nhận thức được việc nguy hiểm của vi phạm luật giao thông nhỉ? Bao nhiêu vụ tai nạn giao thông vì vi phạm thế mà vẫn có những bộ phận có nhận thức kém đến mức độ chạy trốn như vậy nữa",

"May là 2 cô gặp được cảnh sát giao thông nhẹ nhàng dễ mến đấy",

"Hên chạy trốn chưa quẹt cho 1 phát thì đền ốm cái xe ô tô. Thà ăn biên bản mà ít tiền hơn thì lại chạy trốn. Tất cả những thành phần chạy CSGT như này đều không phải dạng vừa, nên phạt thêm cho nhớ",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn