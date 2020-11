Cháy tàu trên biển Cù Lao Chàm, 18 hành khách và nhân viên thoát chết

Theo đó, vào khoảng 13h15 ngày 22/11, tàu đò chở khách số hiệu QNa-1248 do ông Ngô Công Trí, 47 tuổi, trú phường Cẩm An, TP.Hội An làm thuyền trưởng và 3 nhân viên. Tàu chở 14 hành khách, xuất phát tại Cù Lao Chàm vào TP Hội An lúc 11h30 trưa 22/11, khi cách khu vực bờ biển phường Cửa Đại, TP Hội An khoảng 2 hải lý thì bị bốc cháy dữ dội.

Tàu đò QNa-1248 do ông Ngô Công Trí làm thuyền trưởng bốc cháy dữ dội.

Sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm điều động 2 ca nô cùng 8 cán bộ chiến sĩ, đồng thời huy động 4 ca nô chở khách của doanh nghiệp ra cứu nạn. Đến 13h40 phút chiều cùng ngày, các lực lượng đã cứu được 18 người đi trên tàu và đưa vào Cửa Đại đảm bảo an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã nỗ lực chữa cháy và chống sự cố tràn dầu. Hiện ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên con tàu bị cháy nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sau khi nhận được thông tin báo về thì lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa Đại, Hải đội 2 đã điều ra trực tiếp để ứng cứu và dập lửa cũng như đưa người sang vị trí an toàn. Vụ cháy có mấy người bị thương, tất cả 18 người an toàn”.

Thăm khám cho hành khách trên tàu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

Tác giả: CTV Thanh Thắng

Nguồn tin: vov.vn