Cháy nhà kho công ty Nippon Express gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng

Ngày 28-7, Công an TP Dĩ An vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn thiệu rụi hàng ngàn mét vuông của nhà kho Công ty Nippon Express .

Cột khói bốc lên từ nhà kho của công ty.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, bước đầu xác định vụ cháy đã thiêu rụi gần 10.000 mét vuông nhà kho chứa các loại sản phẩm được làm ra từ nhựa, bao bì, nilon và vải. Ước tính con số thiệt hại ban đầu là gần 500 tỷ đồng.

Hiện UBND tỉnh Bình Dương đã giao cho các sở ban ngành đến thăm hỏi và kiểm tra khu vực hiện trường vụ cháy.

Nhiều xe chữa cháy được huy động.

Đồng thời xem xét các kiến nghị nhằm kịp thời có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động kinh doanh.

Như CAO đã thông tin, khoảng 5 giờ 45 phút sáng 26-7, nhà kho rộng gần 10.000 mét vuông của công ty Nippon Express nằm trong cụm công nghiệp Liên Anh trên đường Lê Hồng Phong, TP Dĩ An tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy.

Vụ cháy gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe chuyên dụng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế, sau đó dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên khu nhà kho đã đổ sập, nhiều tài sản cháy rụi.

