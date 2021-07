Cháy cửa hàng hoa tươi ở TP Vinh, 4 người thoát nạn

Vào khoảng 02h48’ ngày 01/7, Trung tâm chỉ huy 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy nhà dân tại số nhà 73, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, Nghệ An.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 huy động 01 xe chỉ huy, 03 xe chữa cháy, 21 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường.

Shop hoa tươi bị cháy sạch tầng 1.

Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, địa điểm được sử dụng để kinh doanh hoa tươi.

Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, 04 người trong gia đình đang ngủ tại tầng 2 của căn nhà đã kịp thời phát hiện và thoát nạn an toàn qua lối thoát hiểm phía sau.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai chữa cháy, không cho cháy lan lên tầng 2.

Lực lượng chữa cháy đã kịp thời phá dỡ cửa cuốn, triển khai chữa cháy nhanh chóng, ngăn cháy lan lên tầng 2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus