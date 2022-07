Châu Việt Cường và lời xin lỗi muộn màng sau 4 năm ngồi tù

Mới đây, trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội, phạm nhân Châu Việt Cường (sinh ngày 15/04/1984) người sát hại bạn gái bằng tỏi vào ngày 04/03/2018, đã giãi bày rất nhiều tâm sự sau 4 năm ngồi sau song sắt.(Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội).

Thời điểm xảy ra vụ án, Châu Việt Cường là một ca sĩ được nhiều người biết đến.

Nhưng hiện tại, khi đang thụ án tại trại giam Thanh Lâm, người ta chỉ gọi Cường gói gọn trong 2 tiếng: “Cường tỏi”

Choáng ngợp trước những hư danh, ảo vọng nhờ giọng ca đem lại, Châu Việt Cường đã tự đốt sự nghiệp và đốt đời mình trong làn khói ma túy.(Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội).

Vào ngày 04/03/2018, Châu Việt Cường cùng một nhóm bạn tụ tập ăn chơi và tất nhiên không thể thiếu món hàng quen thuộc: ma túy. Trong cơn phê, nhóm nam nữ tiếp tục quan hệ tình dục.

Khi cuộc chơi gần tàn, vì sử dụng ma túy quá liều, trong cơn ảo giác Cường đã tước đoạt mạng sống của bạn gái là chị Chương Mỹ Huyền. Vì lầm tưởng bị ma nhập, Cường đã nhét tỏi vào mồm chị khiến nạn nhân tử vong do bị ngạt đường hô hấp.

Cuộc đời Cường chính thức bước sang một ngã rẽ khác cùng bản án 13 năm tù với tội danh giết người.

“Tôi chỉ biết gửi tới gia đình bị hại lời xin lỗi, tôi không biết nói như thế nào cả, chỉ vì ma túy mà nó làm cho con người mình mất tự chủ khi để xảy ra sự việc mang điều tiếng suốt đời.” - Cường dằn vặt gửi lời xin lỗi muộn màng đến gia đình nạn nhân.

Trong quá trình thụ án, số phận tiếp tục thử thách Châu Việt Cường khi phạm nhân này nhận tin mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Một lần cuối nhìn mặt, một nén nhang thơm đưa tiễn mẹ anh ta cũng không thể thực hiện.

Không gì có thể thay đổi được thực tại, Cường là một phạm nhân, một người con không làm tròn chữ hiếu. (Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội).

“Nếu bây giờ nói thì mẹ cũng không thể sống lại được. Tất cả mọi việc cũng đã xảy ra rồi, nhưng tôi chỉ muốn qua những cái bài hát của tôi, gửi gắm tất cả những cái sự ăn năn hối lỗi, những cảm xúc của một đứa con đã gây ra tội lỗi cũng như là gửi tới tất cả mọi người trong xã hội mà còn cha còn mẹ hãy sống thật tốt, đừng để một ngày mất mẹ như tôi.” - Cường xúc động chia sẻ. (Ảnh cắt từ clip Truyền hình Quốc hội).

Sau bản án "dùng tỏi hại người", Châu Việt Cường giờ ra sao? | Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Nguồn: Truyền hình Quốc hội).

Tác giả: Thiên Trang

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống