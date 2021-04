Cháu trai nghi tâm thần dùng chày đánh bà ngoại tử vong vì bị la mắng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tại một phòng trọ tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Qau xác minh, bà Trần Thị Liếp (SN 1945, quê An Giang) sống chung với con gái và hai người cháu ngoại tại phòng trọ, trong đó có cháu trai là Đào Văn Thum (SN 1989).

Sự việc xảy ra ngày 12/3, khi con gái bà Liếp ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mẹ và hai con. Sau khi ăn xong, bà Liếp ngồi xem tivi thì Thum từ trên gác phòng trọ đi xuống. Lúc này bà Liếp có nói một vài câu hướng về phía Thum nhưng không ai nghe rõ.





Công an khám nghiệm hiện trường

Sau đó, Thum ra đóng cửa phòng trọ rồi xô bà Liếp té xuống đất. Chưa dừng lại, gã cháu trai đang tiếp tục lấy một cây chày đập đá lạnh bằng gỗ đánh vào gáy bà ngoài khiến nạn nhân kêu cứu rồi bất tỉnh.



Phát hiện sự việc, người cháu gái chạy ra ngoài nhờ người hỗ trợ đưa bà đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Riêng Thum sau khi gây án đã rời khỏi phòng trọ.



Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Theo trình bày từ phía gia đình, Thum có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Dù vậy, cơ quan công an đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với đối tượng này để điều tra làm rõ vụ việc.

Một vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 7/2020. Rạng sáng ngày 16/7/2020, xảy ra vụ nghi án giết người tại căn nhà trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Nạn nhân là bà Th. (62 tuổi). Qua khám nghiệm, thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết bị tác động ở cổ, chân bị thương. Hiện trường còn có nhiều áo mưa, quần áo cũ…

Cơ quan chức năng đưa hai người cháu nội là Nguyễn Ngọc Chiến (31 tuổi) cùng em gái có biểu hiện như "ngáo đá" được đưa về trụ sở để làm việc.



Hai đối tượng khai, bị phê ma túy, thấy bà nội già yếu, không đi được nên đã “chữa bệnh” cho bà bằng cách đánh vào chân, trùm áo mưa lên đầu rồi nhét giẻ vào miệng khiến nạn nhân tử vong.



