Cháu trai đi làm ăn xa, cụ bà 104 tuổi cố dúi tiền vào tay, câu nói khiến ai cũng nghẹn ngào

Mặc dù các cháu đã khôn lớn trưởng thành như thế nào đi nữa thì đối với ông bà, chúng vẫn là những đứa trẻ cần được quan tâm, lo lắng. Khi đã lớn tuổi, chẳng thể giúp được gì nhiều thì một trong những cách thể hiện tình yêu là cho các cháu những đồng tiền mình chắt chiu dành dụm được.

Chính vì vậy một clip có độ dài chưa tới 15 giây đã nhận được nhiều sự đồng cảm của người xem. Chủ nhân của đoạn clip chia sẻ: "Khi cụ biết tin cháu đi làm xa. Cụ năm nay có 104 tuổi thôi mà". Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng .

Khi nghe tin cháu trai chuẩn bị đi làm xa nhà, cụ bà tay cầm 302 nghìn đồng nhất quyết dúi vào tay người cháu trai. Cụ bà nay đã ngoài 104 tuổi, lưng đã còng, miệng cũng móm mém, tay run run nhất quyết bắt cháu nhận tiền.

Khi người cháu trai liên tục nói từ chối không muốn nhận cụ bà kiên quyết nói: "Cụ cho phải cầm, cụ cho lấy may." Chẳng có cách nào khác người cháu đành nhận lấy cho cụ bà yên lòng.

Cụ bà run run đưa cháu những đồng tiền chắt chiu

Tuy số tiền không phải là lớn nhưng đó là tấm lòng yêu thương cháu vô điều kiện, có thể đó là những đồng tiền cụ chắt chiu từng ngày. Câu nói của cụ bà không chỉ khiến người cháu trai mà cả những người xem clip rưng rưng xúc động, không kìm được nước mắt.

Dưới clip cư dân mạng đã để lại hàng nghìn lượt bình luận chúc cụ mạnh khỏe, nhiều người bày tỏ nỗi niềm nhớ ông bà, hối hận vì chưa làm được gì để ông bà yên lòng.

"Chúc cụ có nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi bên con cháu ạ!" - tài khoản Thành Xuân Nguyễn bình luận.

"Bà nội mình 91 tuổi lần nào cháu đi làm cũng cho tiền cháu , ngày nào cũng bắt mẹ tôi gọi video để nói chuyện với tôi. Giờ bà mất được 2 tháng rồi, nhớ bà quá" - tài khoản Phạm Hoàng Bắc tâm sự.

"Có ai xem xong clip rưng rưng nước mắt rồi nhớ đến bà của mình như mình không?" - tài khoản Quang Bộ Đội chia sẻ.

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc