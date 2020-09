Cháu gái đệ đơn kiện 3 chị em Tổng thống Trump vì gian lận "vắt kiệt" tài sản thừa kế

Ngày 24/9, bà Mary Trump, cháu gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đệ đơn kiện gia đình ông lên Tòa án bang New York (Mỹ) vì tội gian lận khi gạt tên bà khỏi danh sách thừa kế khối tài sản khổng lồ trị giá hàng chục triệu USD.

Ba chị em nhà Trump: ông Donald Trump (trái), bà Maryanne Trump Barry, ông Robert Trump. Ảnh: Getty

Trong đơn kiện, bà Mary cáo buộc 3 chị em nhà Trump bao gồm bà Maryanne Trump Barry, ông Donald Trump và ông Robert Trump đã chiếm quyền kiểm soát kiểm soát đế chế bất động sản của cha họ Fred Trump Sr (Fred "cha"), người đã qua đời vào năm 1999, và khai thác nó để làm giàu cho bản thân.

Được biết, cha bà Mary là ông Fred Trump Jr (Fred "con") cũng được thừa hưởng 1 phần tài sản từ cha. Khi ông Fred "con" qua đời vào năm 1981, bà Mary mới 16 tuổi và nhận được một phần trong công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ cháu gái, 3 chị em nhà Trump đã lừa dối bà Mary về khoản thừa kế bà nhận được, thậm chí "vặt kiệt" số tài sản mà ông Fred "con" để lại cho bà

Bà Mary nhận định: "Việc gian lận không chỉ nằm trong công việc kinh doanh của gia đình mà đó còn là một cách sống".

Ông Jay Sekulow, luật sư riêng của Tổng thống Trump hiện chưa đưa ra phản hồi về việc này. Phía đại diện ông Robert Trump cũng từ chối bình luận. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany phát biểu: "Vụ lừa đảo duy nhất được thực hiện trong gia đình Trump chính là việc bà Mary lén lút ghi âm cuộc trò chuyện với một thành viên trong gia đình và công khai nó".

Bà Mary Trump từng nhiều lần lên án và chỉ trích ông Donald Trump. Ảnh: CNN

Động thái mới của bà Mary Trump đã thu hút sự chú ý dư luận đặc biệt trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong 6 tuần tới.

Được biết, bà Mary Trump trước đó thường xuyên công khai chỉ trích ông Donald Trump. Bà thậm chí còn ra mắt cuốn hồi ký lên án Tổng thống Mỹ mang tên "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Chưa bao giờ là đủ: Cách gia đình tôi tạo là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới).

Khi công bố cuốn sách này, bà Mary còn tiết lộ những đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà và bà Maryanne Trump Barry hồi tháng 8 vừa qua. Trong đó, chị gái ông Trump đã nhiều lần gọi ông là người "không có nguyên tắc" và "không đáng tin cậy".

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: doisongphapluat.com