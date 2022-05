Cháu bé 3 tuổi bị mẹ khai tử đã được đón về nhà

Tối 23/5, ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - xác nhận, trong chiều tối cùng ngày, ông đã trực tiếp cùng công an phường Tân An và công an phường Tân Lợi đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để đón cháu N.H.L (3 tuổi) về bàn giao lại cho gia đình.

Cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột khai tử đã được đón từ tỉnh Đắk Nông về nhà (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo ông Nha, hiện phía công an đang làm việc cùng bố mẹ của cháu L. để đôi bên trao đổi và quyết định xem ai là người sẽ nhận nuôi dưỡng cháu bé vì hiện cả hai đã ly hôn.

Theo ông N.T.D. (41 tuổi, bố cháu bé), dù trước đó tòa tuyên bà T.T.N.P. (mẹ cháu L.) được quyền nuôi con nhưng khi cháu được vài tháng, ông đã nuôi bé đến hiện tại. Bên cạnh đó, do bà P. đã khai tử con nên ông D. sẽ đề nghị tạm thời giao con cho ông nuôi dưỡng và sau đó ông sẽ làm đơn đề nghị tòa tuyên giao quyền nuôi con luôn cho ông.

Được biết, trưa 23/5, khoảng 30 người thân của ông D. đã đến phường Tân An và phường Tân Lợi đề nghị cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm cháu D., sau khi cháu bị mẹ ruột khai tử và biệt tăm hơn 10 ngày nay.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã mời bà P. đến trụ sở làm việc để nắm thông tin chính xác cháu bé đang ở đâu, công an phối hợp cán bộ phường và bố mẹ cháu bé cùng người thân đến tỉnh Đắk Nông phối hợp đưa bé về nhà an toàn.

Cháu bé 3 tuổi đã bị mẹ ruột làm thủ tục khai tử dù đang còn sống (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, ngày 11/5, bà P. đến UBND phường Tân An đăng ký khai tử cho con trai của mình cháu N.H.L. Bà P. khai cháu bé bị viêm phổi nặng, chạy chữa không khỏi nên gia đình mang về nhà chăm sóc và đã tử vong lúc 18h30 ngày 4/5.

Ngày 14/5, trong thời gian cháu ở nhà bà ngoại, ông D. - chồng cũ của bà P. từ Kon Tum về Đắk Lắk để tìm con thì được vợ cũ đưa tờ giấy khai tử báo con đã mất. Tuy nhiên, ông D. không tin và tố giác lên cơ quan chức năng, đồng thời nhờ cộng đồng mạng giúp tìm con.

Lúc này, bà P. mới thừa nhận con trai vẫn còn sống và đã được bà gửi cho người quen tại Đắk Nông chăm sóc. Lý do bà P. khai tử con vì bố cháu bé luôn tìm đến gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống của mình.

Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ động cơ, mục đích khai tử con ruột của mình đối với bà P.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí