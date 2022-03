Cháu bé 3 tuổi bị gã đàn ông dùng dao lam cắt cổ tay

Sáng 29-3, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trương Quang Cường (43 tuổi, ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào ngày 25-3, Công an huyện Nghĩa Hành tiếp nhận tin báo của ông T.V.D. (ngụ tại thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) về việc có một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang đi bộ vào nhà và dùng dao cắt cổ tay cháu T.T.A. (3 tuổi, là cháu ông D.). Ngay sau đó, gia đình đưa cháu A. vào bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán đứt gân tay và mạch máu. Vì vết thương nặng, gia đình đã chuyển cháu A. cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Trương Quang Cường chỉ vị trí dùng dao lam cắt cổ tay cháu bé. Ảnh Công an Nghĩa Hành

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghĩa Hành phối hợp với Công an xã Hành Đức tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua nhiều giờ truy xét cùng những hình ảnh từ camera an ninh người dân ghi lại, Công an huyện Nghĩa Hành xác định Trương Quang Cường là đối tượng thực hiện hành vi man rợ trên.

Cháu T.T.A. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: T.T

Theo xác minh của công an, trước đây Cường có quan hệ tình cảm với chị T.T.D. (là em gái ông T.V.D.). Tuy nhiên, do mâu thuẫn với Cường nên chị D. không sống cùng từ nhiều tháng qua. Cường nhiều lần liên lạc, yêu cầu chị D. về sống với Cường, đe dọa sẽ hành hung chị D. và gia đình.

Đối tượng Trương Quang Cường tại cơ quan công an. Ảnh Công an Nghĩa Hành

Được biết, trước khi bị bắt, Cường đã có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, có tổng thời gian chấp hành án phạt tù là gần 20 năm. Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng dao lam cắt cổ tay cháu T.T.A. gây thương tích để nhằm mục đích cảnh cáo, dằn mặt đối với chị D.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người lao động