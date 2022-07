Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Nai "mây mưa" tại phòng làm việc

Trong nước

Có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Hùng C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L. tại phòng làm việc của ông C.. Tuy vậy, không có căn cứ để kết luận ông C. có hành vi hiếp dâm bà L.