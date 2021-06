'Chàng trai vàng Toán học' ngược dòng vào Chung kết năm Olympia 21

Hải An giành vé vào chơi chung kết năm Olympia 21

"Trận quý hay nhất đến hiện tại của Olympia 21. Cẳng thẳng, gay cấn, bất ngờ và sốc đến câu hỏi cuối cùng"; "Thông số của bốn ứng viên tranh cầu truyền hình thứ ba trong trận chung kết Olympia 21 chỉ có thể tóm gọn lại trong hai từ kinh hoàng và đồ sộ...". Đó là những dòng giới thiệu trên fanpage chương trình Đường lên đỉnh Olympia về trận thi quý III năm 2021.

Bốn thí sinh tranh tài trong trận quý III. Ảnh: FBCT

Trận đấu có bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) và Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

Ở phần thi Khởi động, Hải An là người có nhiều câu trả lời đúng nhất để dẫn đầu với 80 điểm. Tiếp đến Danh Nhân được 70 điểm, Tấn An được 60 điểm. Viết Hà lại có khởi đầu không thuận lợi khi liên tiếp đưa ra đáp án không chính xác và chỉ giành được 40 điểm.

Tuy nhiên, sự gay cấn và bất ngờ đã diễn ra ở phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 25 chữ cái. Sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên có đáp án "Cứu nước" được chinh phục, đã có tín hiệu chuông trả lời từ khóa từ Danh Nhân, Viết Hà.

Với đáp án chính xác "Bản yêu sách của nhân dân An Nam", Viết Hà đã khép lại phần thi và vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Danh Nhân và Hải An cùng có 80 điểm. Tấn An được 60 điểm.

Viết Hà hồi hộp đưa ra đáp án từ khóa phần thi Vượt chướng ngại vật trận thi quý III

Phần thi Tăng tốc, Viết Hà tiếp tục phát huy ưu thế dẫn đầu khi liên có 3/4 lần đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất. Bám đuổi phía sau là Hải An. Sau phần thi này, thứ tự thí sinh lần lượt là Viết Hà có 260 điểm, Hải An có 200 điểm, Danh Nhân có 140 điểm và Tấn An có 120 điểm.

Phần thi Về đích, Viết Hà là thí sinh đầu tiên thi, đã lựa chọn gói câu hỏi 10 - 10 - 20. Câu đầu tiên, Hải An giành quyền trả lời, nhưng không ghi được điểm. Hai câu còn lại, Viết Hà đã giành điểm để về vị trí với 290 điểm.

Với tinh thần "chơi tất tay", Hải An đang có 195 điểm đã chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng cho câu cuối cùng. Cậu có phần thi hoàn hảo để nâng số điểm lên 305 tạm dẫn đầu đoàn leo núi.

Cũng với tinh thần chơi hết mình, Danh Nhân đang có 140 điểm, đã chọn ba câu hỏi có giá trị 30 điểm và Ngôi sao hy vọng câu cuối cùng. Song phần thi của Danh Nhân không thành công. Trong đó, câu thứ hai, Viết Hà có quyền trả lời và giành lại vị trí dẫn đầu với 320 điểm.

Tấn An là thí sinh cuối cùng thi, có 105 điểm đã lựa chọn gói câu hỏi 10 điểm cho cả ba câu và Ngôi sao hy vọng cho câu cuối cùng, nhưng không thành công. Câu đầu tiên, Danh Nhân đã ghi được điểm. Hai câu còn lại, Hải An đã có tín hiệu chuông nhanh nhất để có quyền trả lời để có nâng tổng điểm lên 325 điểm vừa đủ để vượt qua Viết Hà.

Viết Hà và Hải An chỉ chênh lệch nhau 5 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý III và tấm vé chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 21. Điều này đồng nghĩa với một điểm cầu truyền hình của trận chung kết năm sẽ đặt tại Hà Nội.

Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) với 320 điểm, kém người dẫn đầu chỉ 5 điểm, ngậm ngùi về nhì.

Cùng về vị trí thứ ba, Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) 90 điểm và Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) 75 điểm.

Hình ảnh của hai "kỳ phùng địch thủ" của trận thi quý III trên bục trao giải quý III

Tác giả: Tường Kha

Nguồn tin: Báo Tiền phong