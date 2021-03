Chàng trai giới thiệu một "món ăn tội lỗi" ở quê mình, dân mạng ùa vào tranh luận xôn xao chỉ vì một lý do

Mỗi vùng miền ở Việt Nam đều có những đặc sản ngon nức tiếng khác nhau. Tuỳ từng địa phương mà cách chế biến và thưởng thức các món ăn sẽ có sự khác biệt. Chính vì lý do đó, một món ăn của vùng này có thể sẽ khiến người dân sinh sống ở nơi khác cảm thấy lạ lẫm, tò mò.

Ví dụ như mới đây, một chàng trai đăng clip lên TikTok kèm dòng chú thích: "Một món ăn tội lỗi. Chủ quán cho xin 1 đĩa nữa đi!".

Chàng trai giới thiệu "món ăn tội lỗi" ở quê mình (Nguồn: @jamesbon_tiktokcuabon)

Trong video, có thể thấy cảnh anh chàng cho một con vật gì đó còn sống vào nồi lẩu đang sôi, sau đó liền dùng nắp đậy kín lại, mặc cho cả lũ cá vùng vẫy đau đớn. Có thể vì lý do này mà chàng trai gọi thứ mình sắp thưởng thức là "món ăn tội lỗi" chăng?

Vì cách chế biến đặc biệt mà chàng trai gọi đây là "món ăn tội lỗi"

Bình luận bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn nhanh chóng nhận ra đây là cá kèo - đặc sản nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Không nói về sự "tàn nhẫn" trong quá trình chế biến, cư dân mạng sau khi xem xong clip đều tranh luận xôn xao về chi tiết này:

- "Ngon lành gì không biết, con cá sống vùng vẫy như thế thì tiết ra bao chất nhờn, chất dơ. Sao không giết nó rồi làm sạch như bình thường nhỉ?"

- "Cá kèo sống mà mang đi nấu lẩu thì hơi bị đỉnh luôn, sao mấy bạn ở thành phố chưa ăn toàn vào phán là sát sinh, dơ bẩn?"

- "Có thờ có thiêng, có nấu lẩu thì cho tui xin một miếng nhé!"

- "Cá kèo ăn là phải để sống nguyên con thì thịt mới ngon ngọt nhất, làm sạch rồi không còn giữ được độ tươi đâu!"

Dân mạng xem xong clip ai cũng tranh cãi vì cho rằng ăn thế này rất mất vệ sinh

Được biết, cá kèo thường sống chui rúc trong bùn và đào hang để cư trú. Chúng thuộc loại ăn tạp, ruột ngắn. Loài vật này phổ biến nhất ở miền Tây Nam Bộ. Vì thịt cá kèo trắng mềm, thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao nên thường được dùng chế biến các món đặc sản như nấu lẩu, kho tộ, nướng muối ớt, làm khô…

Cá kèo là món đặc sản thơm ngon nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ

