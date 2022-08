Chán yêu vì vợ quá béo

Tôi 44 tuổi, chưa từng phản bội vợ và không muốn điều ấy xảy ra, nhưng đời sống tình dục của tôi thực sự chẳng có chút thỏa mãn nào vì vấn đề này. Chúng tôi thực sự không còn làm "chuyện ấy" với nhau nữa.

Bản thân tôi cũng thấy mình nặng nề hơn trong nhiều năm trở lại đây. Chúng tôi cùng tăng cân và theo đó có lẽ cả hai cùng mất hứng thú. Cô ấy chưa bao giờ thể hiện sự mất hứng đối với tôi. Nhưng có lẽ vì cô ấy cũng giỏi che đậy. Tôi cũng không để cô ấy nhận ra là tôi mất hứng vì thân thể sồ sề của cô ấy.

Cứ thế trong lòng chúng tôi biết chúng tôi "có vấn đề với nhau". Tôi phải làm sao?

BS Hạnh Phúc trả lời:

Với những người phụ nữ đẫy đà (chưa đến mức béo phì) thì nhu cầu tình dục và khả năng làm mẹ của họ vẫn bình thường. Với chị em cân nặng quá khổ, đã ở mức béo phì, vòng bụng quá to đa phần đều có sự mất cân bằng nội tiết tố gây ra do chất béo dư thừa trong cơ thể. Hiện tượng đó dẫn đến rối loạn nhiều hormon sinh dục. Có trường hợp thì suy giảm ham muốn, có trường hợp không giảm ham muốn mà ngược lại có thể còn tăng ham muốn, do estrogen giảm nên tuyến thượng thận bài tiết testosteron nhiều hơn như một sự bù trừ.

Phụ nữ béo phì khiến hình ảnh cơ thể trở nên xấu đi, giảm kích thích đối tác, khó xoay chuyển tư thế khi yêu, chuyện quan hệ dễ trở nên nhàm chán hơn. Số lần quan hệ tình dục của người béo phì ít hơn so với người thường bởi với lượng mỡ dày, họ trở nên thụ động và ngại xoay chuyển vì cơ thể nặng nề, vùng bụng với lớp mỡ dày có thể ngăn chặn sự xâm nhập, làm giảm ma sát. Do vậy, đa phần phụ nữ béo phì đều giảm khoái cảm tình dục.

Thừa cân, béo phì không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ. Với nam giới cũng vậy. Nam giới ít ảnh hưởng bởi hình thức nhưng cũng chịu ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý khi cơ thể béo lên.

Người đàn ông thừa cân hoặc béo phì còn phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như tiểu đường, huyết áp, tim mạch… Bên cạnh đó là sự thiếu hụt lượng testosterone cũng như độ nhạy cảm của các tế bào cơ quan sinh dục, và tế bào thần kinh trung ương đối với testosterone cũng giảm đi. Những điều này dẫn đến việc phái mạnh giảm ham muốn và ảnh hưởng không tốt cho khả năng cương cứng, chất lượng tinh trùng hay khả năng sinh sản của họ.

Bởi thế, khi hai vợ chồng đều hết hứng thú vì cả hai béo lên thì ngoài việc giảm cân để đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, hai bạn nên trò chuyện với những vấn đề phát sinh, tránh để câu chuyện trở nên trầm trọng hơn. Nếu các cặp đôi bị rối loạn tình dục hoặc hiếm muộn do thừa cân thì nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được điều trị.

