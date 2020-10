Chặn vụ hỗn chiến dẫn đến lật ôtô, gây xôn xao trên mạng

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 8 giờ sáng 19-10, Nguyễn Văn Hải (SN 1980, HKTT: ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đến nhà Huỳnh Tấn Đức (SN 1980, HKTT: ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đòi số tiền 30 triệu đồng mà trước đó vợ Hải đã cho vợ Đức mượn. Khi đến nơi, sau một lúc lời qua tiếng lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát, nhưng được mọi người can ngăn nên Hải lên xe về.

Các đối tượng đập phá xe của Hải.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Đức ấm ức về chuyện bị đòi tiền nên rủ một số đối tượng, gồm: K’Sor Khải (SN 2004), Trần Hoàng Nam (SN 1991), Y Thoang Kbuôr (SN 1996), cùng ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) sử dụng 2 xe máy, gồm xe Exciter màu xanh, BS: 81B1-177.33 và 1 xe Dream không biển số rồi mang theo một số hung khí, như mã tấu, cưa sắt, rựa… đến khu vực gần nhà của Hải nằm trên đường Hùng Vương để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Tại đây, Đức dừng xe trước nhà chửi bới và thách thức Hải “mày muốn gì ra đây”. Nghe vậy nên ba và mẹ của Hải đi ra nói “Muốn gì kiếm nó mà chửi, Hải không có ở nhà”. Sau đó nhóm của Đức lên xe nhưng không bỏ đi mà chạy tới lui nhiều lần trước nhà Hải.

Hung khí gây án.

Khoảng 5 phút sau thì Hải hay tin Đức kéo đồng bọn tìm mình nên điều khiển xe ôtô BS: 60A-113.91 chạy theo một đoạn thì bắt gặp, Hải tông vào xe máy BS: 81B1-177.33 do Đức đang điều khiển chở K’Sor Khải. Cú tông khiến Đức bị thương ở chân, còn K’Sor Khải không bị thương tích gì.

Sau đó Hải xuống xe cầm cây rựa chỉ Đức chửi bới thì nhóm của Đức bỏ đi. Hải lái xe đuổi theo nhưng không kịp và bị tai nạn khiến chiếc ôtô lật ngang bên đường. Thừa cơ hội, nhóm Đức quay lại đập phá xe ô tô của Hải.

Hiện trường chiếc xe ô tô bị lật gây xôn xao trên mạng xã hội

Nhận được tin báo, Công an xã Phước An đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường và kịp thời ngăn chặn vụ việc, đưa 4 đối tượng liên quan về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Công an cũng thu giữ được số tang vật, gồm: 1 cây mã tấu dài 50cm, 1 cây cưa tay bằng sắt, 1 cây rựa, 2 xe mô tô và xe ô tô BS: 60A-113.91.

Nguyễn Văn Hải

Một cán bộ điều tra cho biết, rất may mắn là lực lượng công an, dân quân đã có mặt can thiệp kịp thời nên tránh xảy ra chuyện đáng tiếc, vì cả hai bên đều có hung khí nguy hiểm. Điều đáng nói là sau đó trên mạng xã hội xuất hiện 1 video clip quay cảnh xe máy và xe ô tô nằm chỏng chơ bên đường, tại hiện trường Hải cũng có lời nói “nó thấy tao có tiền nên định cướp” và Hải có đưa ra một bình tiền lớn từ trong xe.

Với những hình ảnh trên và những lời nói cãi nhau giữa hai bên nên cộng đồng mạng bàn tán xôn xao theo nhiều chiều hướng khác nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Lực lượng công an có mặt kịp thời ngăn chặn và đưa các đối tượng về trụ sở công an làm việc

Qua điều tra ban đầu, xét thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi “gây rối trật tự công cộng” nên Công an xã Phước An đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng.

