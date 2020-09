Chân tướng bà trùm đường dây lô đề lớn nhất Nghệ An

Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (SN 1989), trú khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh và Trần Đức (SN 1984), trú tại khối 2, phường Đội Cung, TP. Vinh.

Hoạt động dưới trướng của Trang và Đức là các đại lý cấp 1 trên địa bàn Thành phố Vinh và các huyện lân cận. Sau khi nhận thông tin từ các con bạc lâu năm, các đại lý chuyển bảng lô đề cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

Clip: Nghệ An triệt xoá dường dây đánh bạc. Nguồn ANTV.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an làm rõ, số tiền từ ngày 01/8 - 27/8/2020 là 126 tỷ đồng. Cơ quan công an cho biết, các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, xác định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có nhiều thủ đoạn tinh vi, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại để hoạt động phạm tội nhằm che giấu lực lượng chức năng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng, khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây này.

