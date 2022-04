Chân dung Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vừa bị bắt vì Nhận hối lộ

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4/2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng, cả trong nước và ngoài nước gồm một số cơ quan, ban, ngành trung ương, địa phương, xảy ra trong thời gian dài. Một số đối tượng đối phó rất quyết liệt và điều này làm khá tốn thời gian cho công tác điều tra, xác minh vụ việc. Hiện đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra và nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. "Thời gian tới sẽ có bước chuyển biến, đột phá mới của vụ án và khi có chúng tôi sẽ sớm thông tin", trung tướng Tô Ân Xô nói thêm.