Chân dung Phó Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất cả nước hiện nay

Tháng 10/2020, Trung tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an TP Hòa Bình đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Trung tá Bùi Việt Hùng, sinh năm 1983 và tại thời điểm được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình ông ở tuổi 37. Trung tá Hùng là người dân tộc Mường, quê ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, trung tá Bùi Việt Hùng từng trải qua nhiều vị trí công tác, từ chiến sỹ cảnh sát hình sự, Phó Đội trưởng, Đội trưởng đội điều tra hướng dẫn án xâm phạm nhân thân, Phó Trưởng phòng PC45- Công an tỉnh Hòa Bình, Trưởng Công an TP Hòa Bình.

Trung tá Bùi Việt Hùng. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Trong thời gian giữ cương vị Trưởng Công an TP Hòa Bình, trung tá Hùng được đánh giá là "thủ lĩnh" trẻ xuất sắc của lực lượng Công an. Trung tá Bùi Việt Hùng luôn trăn trở với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác.

Quá trình chỉ đạo giải quyết công việc, bản thân luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quy định công tác của ngành. Với cương vị Trưởng Công an thành phố, trung tá Hùng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đội nghiệp vụ điều tra, giải quyết các vụ việc, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót, lọt tội phạm.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, TNXH và vi phạm pháp luật khác. Đã chỉ đạo tăng cường lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh tấn công truy quét, triệt phá các điểm phức tạp về ma túy.

Ngoài trung tá Bùi Việt Hùng, nhiều Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố hiện nay cũng có độ tuổi dưới 50 năm, trong đó, năm 2020, trung tá Mai Thế Quang (41 tuổi), Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

