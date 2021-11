Chân dung Đại tá Ngô Thanh Bình, 43 tuổi - tân Giám đốc công an tỉnh Điện Biên

Sáng 15/11, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đối với Đại tá Tráng A Tủa thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc từ ngày 1/12/2021.

Đồng thời, công bố quyết định ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1/12/2021.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Ngô Thanh Bình

Đại tướng Tô Lâm đã trao các quyết định và chúc mừng Đại tá Tráng A Tủa và Đại tá Ngô Thanh Bình đã được tin tưởng giao trọng trách mới.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị trên cương vị công tác mới, 2 Đại tá cần khắc phục những khó khăn trong công tác, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Ngô Thanh Bình, tân Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh duy trì sự đoàn kết, thống nhất.

Cùng với đó, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Ngô Thanh Bình sinh năm 1978, quê Gia Viễn, Ninh Bình. Đại tá Bình tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm 2001. Sau đó, ông về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ đó đến nay.

Đại tá Bình từng trải qua chức vụ Đội trưởng, Phó phòng, Trưởng phòng và bổ nhiệm Phó Cục trưởng năm 2015.

Ông từng trực tiếp và chỉ đạo đấu tranh nhiều chuyên án lớn về ma túy, gần đây nhất là chuyên án 218LP, thu giữ gần 1,2 tấn ma túy, chuyên án 719ĐL, thu giữ 500kg ketamin tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tham mưu nhiều văn bản quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt là sửa Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Ông Bình được tặng thưởng 1 Huân chương chiến công hạng Nhất, 2 huân chương chiến công hạng Nhì, 1 huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị