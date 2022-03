Chân dung Đại tá Đinh Văn Nơi - tân Giám đốc Công an Quảng Ninh

Đại tá Đinh Văn Nơi - tân Giám đốc Công an Quảng Ninh.



Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) vừa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay cho Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), vừa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Đại tá Đinh Văn Nơi - tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sinh năm 1976, quê tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Năm 1993, ông nhập ngũ tại Tiểu đoàn Tây Đô, một đơn vị quân đội chủ lực của tỉnh Cần Thơ cũ. Năm 1998, ông chuyển ngành sang công tác tại Công an TP Cần Thơ.

Năm 2016, ông Nơi được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ.

Ngày 27/6/2020, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Văn Nơi đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Phát ngôn đáng nhớ, phá nhiều vụ án "nóng", bắt nhiều giang hồ cộm cán

Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án "nóng", bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá các đường dây buôn lậu. Trong đó, đã triệt phá vụ vận chuyển lậu 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, do bà trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu...

Trả lời báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định: "Cá nhân tôi chắc chắn sẽ không có khó khăn, áp lực nào trong công việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước, sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để, công tâm".

Phát biểu tại hội nghị "Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: "Phải dựa vào dân để xây dựng lực lượng công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. Đồng chí nào không lập công, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tham ô, hối lộ, chúng tôi sẽ xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu. Thậm chí, đưa ra khỏi ngành. Đây là một trong những vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể con cháu của ai".

Đại tá Nơi cũng là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng thu nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống COVID-19, số điện thoại này đã nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn SMS, Zalo của người dân mỗi ngày.

Vụ án có một không hai - "tội phạm chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh

Năm 2021, Đại tá Đinh Nơi được chú ý trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội sau bị một doanh nghiệp bỏ tiền tỷ ra để chạy điều chuyển sang địa phương khác.

Cụ thể, Trần Trí Mãnh, giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh (TP.Châu Đốc) sau khi bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đã khai nhận thêm đã từng liên kết với nhiều đối tượng để "chạy điều chuyển" đại tá Nơi đến địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.

Thời điểm đó, trả lời trên báo Dân trí, Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay: Đây chỉ là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không liên quan đến cán bộ ngành hay ở các cơ quan khác.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng thông tin, hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ; nếu đủ căn cứ thì có thể khởi tố bổ sung hoặc thay đổi tội danh.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, từ sự phản kháng của tội phạm cho thấy công tác đấu tranh triệt phá tội phạm của lực lượng Công an An Giang thời gian qua hiệu quả.

