Chân dung 9 cán bộ vừa được Bộ Công an điều động

Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03 - Bộ Công an).