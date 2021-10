Cha đẩy hai con nhỏ trên xe cút kít, đi bộ từ Đồng Nai về Cần Thơ sau 4 tháng mắc kẹt trong dịch

Sau một thời gian dài mắc kẹt trong tâm dịch Covid-19, mất việc, cạn tiền, hàng nghìn người dân quê miền Tây đang làm việc tại các thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã lũ lượt trở về quê khi các cửa ngõ được mở. Tại cửa ngõ miền Tây đoạn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và Long An, đoàn người đi xe máy, chở theo trẻ nhỏ, đồ đạc bỏ phố về quê nương náu cho qua những ngày dịch.

Trong "biển người" đó, đêm 3/10, có ba cha con nhà kia đặc biệt gây chú ý. Không có phương tiện gì, người cha đặt hai con, bé Bảo 5 tuổi, bé Như 3 tuổi trên xe cút kít, vốn là xe kéo tay người ta dùng để hàng, kê thêm tấm ván gỗ, đặt cả người cả ba lô lên trên, đi bộ đẩy chúng về quê.

Gia đình nhỏ này vô tình chạm mặt ca sĩ Thái Thùy Linh - người đang có mặt trực tiếp ở đây để hỗ trợ bà con nghèo về nhà bằng nhiều cách (tặng lộ phí, giúp tiền test nhanh Covid-19 tại bệnh viện, cùng kêu gọi xe ô tô chở dân về...).

Anh Liêm chia sẻ, anh đã thất nghiệp suốt 4 tháng nay, chỉ quanh quẩn ở nhà, tiền bạc cũng không có. Không thể cầm cự mãi, nên ngay khi giãn cách được nới lỏng, anh quyết định đưa con về quê. "Ở trển giờ không có đi làm, mà cũng không có hỗ trợ nữa, nên về thôi. Ông bà cũng không có, về với họ hàng".

Anh Liêm cùng hai con nhỏ trên xe cút kít chất đầy đồ đạc.

Mẹ hai đứa còn ở lại Đồng Nai, không chịu về cùng. Anh Liêm không biết lý do và cũng không thuyết phục được vợ, nên tự mình đem con về quê. Anh để con lên xe cút kít cùng ba lô, đứa lớn ngồi trước, đứa nhỏ ngồi sau, cứ thế đi bộ. Xe cút kít là người ta cho, vừa đi vừa được một khúc thì có người cho quá giang. Đoạn nào không đi ké được, anh lại đi bộ.

Cứ thế, anh Liêm cùng hai đứa con bắt đầu đi bộ về quê từ Trảng Bom, Đồng Nai từ sáng, đến gần nửa đêm mới tới Bình Chánh. Trả lời ca sĩ Thái Thùy Linh là muốn về với mẹ hay về quê, bé Bảo thơ ngây nói mà xót xa: "Con muốn đi về", nhưng về đâu thì bé cũng không biết.

Trên đường, đồ ăn và thức uống đều do bà con ở dọc đường tặng cho. Hai đứa nhỏ, có lẽ đã thấm mệt sau hành trình dài, thỏ thẻ là có mỏi chân nhưng rất ngoan và nghe lời ba. Ca sĩ Thái Thùy Linh đã hỗ trợ nước, mì gói, mời gia đình nhỏ vào test Covid-19 rồi "dụ dỗ": "Có muốn đi ô tô về quê không?".

Cùng với nhiều lao động miền Tây khác, anh Liêm cùng hai con nhỏ đã được hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 và gửi về quê. Hành trình đưa hai con về quê nương náu của người đàn ông đã có cái kết ấm áp nhờ tình cảm của những người gặp gỡ "qua đường" như thế!

Cha đẩy hai con từ Đồng Nai về quê Cần Thơ trên xe cút kít. (Nguồn clip: Livestream của ca sĩ Thái Thùy Linh).

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc