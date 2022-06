CEO quốc tịch Đức của Vinacafe Biên Hòa từ chức sau hơn 1 năm ngồi ghế nóng

HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (mã chứng khoán: VCF) vừa công bố đơn từ nhiệm chức danh của ông Le Huu - Thang. Ông Thang từ chức Tổng giám đốc Vinacafe Biên Hòa chỉ sau hơn một năm được bổ nhiệm.

Ông Thang sinh năm 1965, quốc tịch Đức. Trước khi chính thức ngồi ghế CEO Vinacafe Biên Hòa vào tháng 4/2021, ông Thang có hơn 25 năm làm việc tại Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestle ở nhiều quốc gia khác nhau gồm Thụy Sỹ, Australia, Thái Lan, Mỹ, Nga, Việt Nam.

Vinacafe Biên Hòa tiền thân là Nhà máy Cà phê Coronel được thành lập năm 1968 - nhà máy chế biến cà phê hòa tan đầu tiên trong toàn khu vực Đông Dương.

Năm 2004, nhà máy Cà phê Biên Hòa chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần, sau đó niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM (HoSE) vào năm 2011. Tháng 9 cùng năm, Masan thâu tóm hơn 50% cổ phần và trở thành công ty mẹ của Vinacafe Biên Hòa. Hiện tại, Masan đang sở hữu đến 99% cổ phần Vinacafe Biên Hòa và từng muốn mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ để sở hữu toàn bộ công ty cà phê này.

Năm ngoái, Vinacafe Biên Hòa đạt doanh thu thuần hơn 2.200 tỷ đồng, sụt giảm hơn 20% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận ròng của công ty đạt gần 430 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2020.

Quý I năm nay, doanh số của công ty cà phê thuộc Masan tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 26 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ 2021. Nguyên nhân là Vinacafe Biên Hòa phải tăng trích lập dự phòng vào công ty con.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VCF hiện có mức giá tham chiếu 237.500 đồng/cổ phiếu, cao nhất trên sàn HoSE. Với tỷ lệ cổ phần lưu hành tự do quá thấp do cổ đông lớn Masan đã nắm đến 99% vốn điều lệ Vinacafe Biên Hòa, cổ phiếu VCF có thanh khoản cực kỳ nhỏ giọt, bình quân chỉ hơn 100 đơn vị được sang tay mỗi phiên theo số liệu giao dịch hai tuần gần nhất. Do đó, giá cổ phiếu của VCF biến động rất ít.

