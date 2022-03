CĐV hỗn chiến kinh hoàng ở giải bóng đá Mexico, 17 người nghi thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn video ghi lại cảnh hỗn chiến trên sân cỏ Mexico

Queretaro và Atlas là hai kình địch nhiều duyên nợ tại giải VĐQG Mexico. Trận đấu giữa 2 đội vì thế luôn rất nóng ở cả trên sân cỏ và trên khán đài.

Trong trận đấu diễn ra sáng 6/3, Queretaro chơi không tốt và để Atlas ghi bàn trước ở phút 29. Các CĐV Queretaro tức giận vì đội nhà bế tắc, trong khi các CĐV Atlas liên tục khiêu khích. Sau khi lời qua tiếng lại, các nhóm CĐV quá khích trên sân đã lao vào tấn công nhau bất chấp sự can ngăn của các cảnh sát.

Vụ ẩu đả lan rộng và kéo theo hàng trăm người lao vào đánh nhau. Các nhóm CĐV đứng riêng lẻ bị tấn công tạo ra cảnh tượng kinh hoàng trên khán đài. Nhiều người đã phải lên tiếng kêu cứu và cuối cùng, các cảnh sát chấp nhận mở cửa hàng rào khán đài để tất cả ào vào sân chạy trốn.

Lực lượng chức năng bất lực trước sự hung hãn của các CĐV

Trong bối cảnh đó, trận đấu đương nhiên bị tạm hoãn. Các cầu thủ được yêu cầu di chuyển vào đường hầm để đảm bảo an toàn. Dù vậy, cũng có một số ngôi sao vẫn ở lại trên sân. Thủ môn Queretaro thậm chí cũng định lao vào ăn thua đủ với các CĐV quá khích nhưng bị cảnh sát ngăn cản.

Không dừng lại ở trong sân, các CĐV quá khích của Queretaro và Atlas tiếp tục đánh nhau bên ngoài sân. Theo Marca và truyền thông Mexico, có 17 người đã thiệt mạng sau vụ hỗn chiến kinh hoàng này. Tuy nhiên, ban tổ chức giải VĐQG Mexico từ chối xác nhận thông tin trên và tuyên bố họ sẽ kết hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

Tác giả: A Phi

Nguồn tin: Báo Tiền phong