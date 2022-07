Cây kim tiền thích "3 loại phân" này, vùi một ít vào chậu sẽ đâm chồi mới, ra hoa

Người ta tin rằng trồng cây kim tiền trong nhà sẽ đem lại sự may mắn, giàu có và thuận hòa cho gia chủ, giúp họ thăng tiến trong công việc.

Nhắc đến tên của cây kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Cây kim tiền mang đến cho gia chủ sự may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng. Từ “kim” có nghĩa là phát tài, “tiền” có nghĩa là giàu sang phú quý. Đặc biệt khi cây kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Cây kim tiền có thể sống được trong mọi điều kiện khác nhau mà vẫn phát triển mạnh mẽ, tươi tốt, căng tràn sức sống. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý bón 3 loại phân sau để giúp cây phát triển tốt hơn.

1. Phân hữu cơ có thể cải tạo đất

Nhiều người trồng hoa trực tiếp mua các loại phân bón hoa và lấy một ít cho vào chậu. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều loại phân vô cơ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến đất, ví dụ như bầu đất sẽ bị kiềm và cứng lại, xuất hiện hiện tượng khô cứng, không có lợi cho sự phát triển của rễ cây và hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Tốt nhất nên dùng chung với một số loại phân hữu cơ đã lên men và hoai mục, đặc biệt đối với những loại cây như cây kim tiền ưa đất chua, bón thêm một lượng nhỏ phân hữu cơ vào đất hoa có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, đồng thời cũng có thể làm cho bầu đất mềm hơn và thoáng khí hơn, có lợi cho việc nảy mầm các chồi mới.

Khi chăm sóc cây kim tiền, bạn nên thỉnh thoảng sử dụng một ít phân hữu cơ hoai mục, hàng tháng hãy vùi một ít phân hữu cơ như phân cừu lên men, bã đậu vào lọ hoa để cây phát triển mạnh mẽ hơn.

2. Phân hỗn hợp đa nguyên tố

Cây kim tiền được nhiều người trồng trong phòng khách, phòng làm việc sợ bón phân hữu cơ sinh ra mùi hôi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Nhưng nếu bạn không bón phân liên tục thì cây sẽ ngày càng mỏng đi, lá không những bị úa vàng mà lâu ngày cũng không mọc được lá mới.

Nếu trồng cây kim tiền trong nhà sợ ô nhiễm môi trường do bón phân hữu cơ thì bạn có thể bón thêm một số loại phân phức hợp đa nguyên tố, hàng tháng tưới vào chậu hoa để cây đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển.

Nếu không có thời gian bón phân, bạn cũng có thể sử dụng các loại phân tan chậm, lấy một ít cho vào trong chậu hoa, mỗi lần tưới vừa có thể giải phóng một lượng chất dinh dưỡng, vừa có thể làm cho cây kim tiền phát triển tươi tốt.

3. Thường xuyên đổ phân bón lỏng

Ngoài việc vùi phân vào lọ hoa, bạn cũng có thể cho thêm một ít phân lỏng vào khi tưới, như dung dịch dinh dưỡng thường dùng cho hoa.

Nếu không có dung dịch dinh dưỡng ở nhà, bạn cũng có thể ủ men nước vo gạo và sữa hết hạn một hai tháng rồi cho nước vào tưới cây để cây phát triển mạnh mẽ và tiếp tục ra chồi mới.

Tác giả: NHẬT LINH

Nguồn tin: phunuvietnam.vn