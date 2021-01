'Cầu vồng tuyết' của Quang Hải sánh vai với bàn thắng đoạt Puskas ở Top 10 siêu phẩm trên tuyết

Your browser does not support the video tag.

Siêu phẩm "Cầu vồng tuyết" của Quang Hải sánh vai với bàn thắng đoạt giải Puskas của FIFA năm 2018, trong nhóm 10 bàn thắng ngoạn mục nhất trên tuyết - Nguồn: AS TV

Video về 10 siêu phẩm tuyệt vời này đã được tờ AS đăng tải với độ dài 3 phút 31 giây, kèm theo lời giới thiệu: "Dù ở Tây Ban Nha người ta ít thấy các trận đấu có tuyết hơn các nơi khác. Nhưng bất chấp những khó khăn về khí hậu, đã có rất nhiều bàn thắng tuyệt đẹp diễn ra ở những trận đấu có tuyết. Một trong số đó là bàn thắng của Mohamed Sala đã giành giải Puskas năm 2018".

Trong đoạn video giới thiệu về 10 bàn thắng vĩ đại trên tuyết, siêu phẩm "Cầu vồng tuyết" của Quang Hải trong trận chung kết tại VCK U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc được giới thiệu ở vị trí thứ 4.

Bàn thắng của Quang Hải gây ấn tượng mạnh vì được thực hiện trên mặt sân trắng xóa vì tuyết. Và nhất là khoảnh khắc sau khi Quang Hải ghi bàn, lá cờ đỏ sao vàng đã được người hâm mộ Việt Nam tung phất phới trên khán đài với sự tự hào khôn tả.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ