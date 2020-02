Cầu 13 tấn 'cõng' xe 30 tấn: Công an có phạt nhưng ô tô quá tải vẫn đi

Sau khi VTC News đăng bài "Cầu dân sinh 13 tấn oằn mình 'cõng' xe tải 30 tấn ở Nghệ An" phản ánh tình trạng xe quá tải đi trên đường ĐT538 và cầu Đồng Thành ở huyện Yên Thành (Nghệ An) vào ngày 20/2, Cảnh sát giao thông (CSGT) địa phương ra quân xử phạt. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, xe tải hạng nặng vẫn tiếp tục đi qua cầu Đồng Thành.

Video: Xe tải nặng vài chục tấn đi qua cầu 13 tấn ở Nghệ An (ghi lại trong ngày 26/2)

Your browser does not support the video tag.

Theo quan sát của phóng viên VTC News ngày 26/2, tại khu vực cầu Đồng Thành (giới hạn trọng tải 13 tấn) và tỉnh lộ ĐT 538 (giới hạn trọng tải 10 tấn), các ô tô tải lớn chở đất đá vẫn vô tư qua lại như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng bản thân những chiếc xe này đã nặng xấp xỉ 13 tấn.

Mặc dù ở hai đầu cầu Đồng Thành và đầu đường ĐT 538 đều cắm biển báo ghi giới hạn trọng tải rất rõ nhưng các tài xế xe tải vẫn không chấp hành. Phía trước các xe này đều dán phù hiệu như "Công ty 369", "Thành Nam"...

Cầu chịu trọng tải 13 tấn nhưng phải oằn mình gánh xe tải nặng vài chục tấn.

Trả lời về thực trạng trên, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Yên Thành cho biết, ngay sau khi VTC News phản ánh, đội vào cuộc kiểm tra và xử phạt rất nhiều xe.

"Chúng tôi lập biên bản xử phạt 12 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt là 95 triệu đồng. Quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn do khi đi tuần tra, xử lý, chúng tôi phải mặc cảnh phục, đi xe cảnh sát nên đi đến đâu họ đều biết. Họ có người theo dõi báo tin nên khi biết CSGT đi tuần tra là các tài xế cho xe trốn tránh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý", cán bộ Đội CSGT nói.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News